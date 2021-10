Il progetto “Crescere nella Cooperazione” premia le scuole di San Benedetto e Ripatransone L'iniziativa è stata promossa dalla Banca di Ripatransone e del Fermano

La Banca di Ripatransone e del Fermano ha premiato, nell’ambito del progetto “Crescere nella Cooperazione“, le iniziative di tre cooperative scolastiche del nostro territorio: “Uniti per Crescere” della Scuola Secondaria di 1° grado ICS Sud di San Benedetto del Tronto, Classe 2° C (ora classe terza), “Sedici per uno, uno per Sedici” della Scuola Secondaria di 1° grado ICS Cupra Ripatransone, Classe 1a B e “Unione = Cooperazione” della Classe 1a A sempre dell’ICS Cupra Ripatransone, entrambe in quest’anno scolastico seconde classi.

“I nostri alunni – a parlare è Barbara Vecellio, coordinatrice del progetto all’ICS Sud di San Benedetto del Tronto – con molto entusiasmo hanno realizzato dei prodotti utilizzando materiale riciclabile e si sono affidati e hanno utilizzato una piattaforma online per la loro vendita. Il progetto educativo si chiamava “ricicliamo con gentilezza”, perché abbiamo voluto inserire anche il tema dell’educazione, contro il bullismo”.

“E’ mio desiderio che ogni alunno trovi nell’Isc Sud un porto sicuro in cui praticare attivamente competenze di cittadinanza – ha ricordato la dirigente Franca Mafalda Cecchini – perché la scuola è “comunità” solo se è capace di scoprire l’invisibile legame tra tutte le sue parti; è “educante” solo se è capace di far emergere il meglio da ogni alunno. Il progetto “Crescere nella Cooperazione” incarna pienamente l’orizzonte formativo dell’Isc Sud e per questo ringrazio vivamente tutti coloro che ne hanno reso possibile l’attuazione”.

Alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Ripatransone, dove il progetto è nato alle elementari grazie alla maestra Paola Massi, ha partecipato il consigliere della Banca di Ripatransone e del Fermano Francesco Massi, che ha consegnato alla dirigente scolastica Gaia Gentili una copia della “Spigolatrice di Sapri” con coccarda tricolore, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita del poeta e patriota ripano Luigi Mercantini.

“Le nostre due classi – aggiunge Paolo Amabili, coordinatore per la classe 1a A a Ripatransone – hanno svolto lavori diversi. I bambini della classe che seguivo direttamente, la 1a A, hanno realizzato un calendario emozionale, spiegando per immagini il loro “anno particolare” segnato dalla pandemia. Nell’altra classe, è stato realizzato un DVD con degli esperimenti scientifici. In entrambi i casi, i prodotti delle cooperative sono stati venduti, nel nostro caso tutti i cinquanta calendari stampati”.

Il lavoro dei ragazzi dell’istituto di Ripatransone è stato riconosciuto anche dal Sindaco del Comune di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, che ha esternato la volontà di acquistare delle copie del calendario emozionale.

Come noto, la caratteristica principale di “Crescere nella Cooperazione”, progetto che ha da sempre il sostegno della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, con il coinvolgimento di Confcooperative Marche, della Regione Marche, dell’Università degli Studi di Urbino, dell’Ufficio Scolastico Regionale e da alcune Bcc marchigiane, tra cui la Banca di Ripatransone e del Fermano, è quella di far vivere ai ragazzi un’esperienza cooperativa reale, che stimoli gli studenti marchigiani allo sviluppo di valori quali condivisione e cooperazione.

da: Banca di Ripatransone e del Fermano