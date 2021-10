Ascoli, martedì 26 ottobre si rinnova l’appuntamento con la “Giornata della Trasparenza” Il sindaco Fioravanti: "Diamo sostanza alla nostra volontà di aprire sempre di più le porte del Comune ai cittadini"

Una giornata all’insegna della trasparenza della Pubblica amministrazione. L’appuntamento di martedì 26 ottobre si aprirà con un evento alla sala della Ragione del palazzo dei Capitani, dalle ore 11 alle ore 13: i saluti saranno affidati al sindaco Marco Fioravanti, mentre il segretario generale del Comune di Ascoli, Vincenzo Pecoraro, introdurrà i lavori. A relazionare sarà poi il dottor Santo Fabiano, con la presentazione del portale comunale e della trasparenza amministrativa. Verranno quindi illustrate le sezioni e le funzioni di questo strumento a disposizione dei cittadini per accedere alle informazioni, mentre nel pomeriggio l’Ufficio relazioni con il pubblico metterà a disposizione della cittadinanza un addetto che spiegherà come usare il portale comunale e i servizi. Sarà così possibile recarsi negli spazi al piano terra di palazzo Arengo per conoscere più nel dettaglio tutto ciò che è possibile fare attraverso questo strumento.

“Con la ‘Giornata della trasparenza’ – ha detto il sindaco, Marco Fioravanti – diamo sostanza alla nostra volontà di aprire sempre di più le porte del Comune ai cittadini, per aumentare il livello di consapevolezza e conoscenza delle istituzioni e della macchina amministrativa. In questo senso, il sito comunale rappresenta un mezzo fondamentale per garantire la trasparenza e una corretta partecipazione della cittadinanza”.

Il segretario comunale, Vincenzo Pecoraro, ha spiegato: “Ci sono numerosi mezzi a disposizione dei cittadini per ottenere dati e informazioni, e poter essere sempre aggiornati su tutto il lavoro che quotidianamente viene svolto dall’Amministrazione. Con questa giornata – ha concluso – daremo anche la possibilità di accedere all’Urp così da conoscere più nel dettaglio, insieme a un operatore, tutti i servizi che sono fruibili dai cittadini”.

La ‘Giornata della trasparenza’ si pone l’obiettivo di illustrare le azioni dell’Amministrazione volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e di legalità, promuovere il miglioramento continuo nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico, nonché consentire il controllo dei cittadini sull’esercizio del potere amministrativo.