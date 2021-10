Oltre 50 gli eventi in programma a Grottammare nell’autunno/inverno 2021-2022 Il sindaco Piergallini: "Abbiamo programmato eventi sostenibili, rinviabili e recuperabili in caso di impedimento"

Tre mesi di eventi, con oltre 50 appuntamenti: parte mercoledì 3 novembre con l’omaggio al fumettista grottammarese Michael Rocchetti il programma delle iniziative varato dall’Amministrazione comunale per l’autunno/inverno 2021/2022.

Il cartellone presenta le tradizionali rassegne di stagione della Città di Grottammare – come il cineforum firmato Blow Up, quella dedicata al teatro amatoriale di Commedie Nostre e quella rivolta ai più piccoli e alle famiglie del Teatro Ragazzi – ma fa anche da contenitore agli eventi delle Celebrazioni Sistine, che proseguono e saranno oggetto di specifico approfondimento, e alle iniziative programmate per le festività natalizie e di fine anno. Non mancheranno gli spazi per il gioco, con la versione invernale della partecipatissima “Giochi in Grotta”.

Il ritorno nei teatri domina l’intera programmazione: “L’apertura dei teatri con la capienza al 100% è stato un segnale benedetto per il mondo della cultura – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -. Da parte delle associazioni culturali del territorio, infatti, abbiamo percepito una vera e propria fiammata, una spinta a ripartire con più forza di prima, che abbiamo cercato di incanalare al meglio in questo calendario. Tantissimi gli appuntamenti, molti dei quali dedicati al teatro di qualità, al teatro amatoriale e al teatro ragazzi, che ci accompagneranno anche oltre le festività natalizie. Nessuna spesa pazza. Nessun passo più lungo della gamba: l’emergenza, infatti, è ancora in corso. Per questa ragione, abbiamo programmato eventi sostenibili, rinviabili e recuperabili in caso di impedimento”.

La realizzazione del cartellone, approvata dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, prevede un impegno di spesa di 19.000 € da finanziare con risorse di bilancio.