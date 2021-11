Generazione gambling a confronto: l’evoluzione del casinò nel tempo Le tappe fondamentali dell'evoluzione dei casinò

126 Letture Cultura e Spettacoli

Oggi sono milioni gli appassionati di gambling nel mondo, perché il gioco d’azzardo mette a disposizione un’occasione preziosa per divertirsi, naturalmente a patto di giocare in modo responsabile.

Ad ogni modo, la storia di questi passatempi affonda le proprie radici nella notte dei tempi, al punto che è di fatto impossibile sapere con certezza la data di nascita del gioco d’azzardo. Un discorso diverso vale per i casinò, molto più recenti, ed ecco perché in questo articolo andremo alla scoperta della loro storia e della loro evoluzione nel tempo.

Le tappe fondamentali dell’evoluzione dei casinò

Ripercorrendo le tappe della storia dei casinò, in tanti commetterebbero l’errore di scommettere su un cavallo perdente, quando si parla delle origini delle sale da gioco. Niente Monte Carlo né Las Vegas, perché la prima sala di sempre venne costruita qui da noi, in Italia, e più precisamente a Venezia nel 1638 (il Ca’ Vendramin, sulle sponde del Canal Grande). Per quel che riguarda gli altri casinò storici, è interessante scorrere rapidamente la lista dei più famosi, dal Casinò di Sanremo (1905) fino ad arrivare al Campione d’Italia (1917).

I casinò iniziarono ben presto a diffondersi in tutto il mondo, e non a caso la seconda sala da gioco della storia venne eretta a Monte Carlo (1854), in quella che all’epoca era una città poverissima. I casinò cambiarono dunque le sorti della città, trasformandola in pochi anni in uno dei centri più ricchi del mondo. Pochi decenni dopo partì un’altra storia che merita di essere raccontata, con Las Vegas che decise di unirsi all’insieme delle città rese note dai casinò. La prima sala da gioco fu il famosissimo Flamingo Hotel, noto per essere legato a doppio filo alla malavita. Poi venne il turno dell’ex colonia portoghese Macao, che ad oggi viene considerata come la nuova mecca del gioco d’azzardo.

Infine, per quel che riguarda l’evoluzione, non è possibile studiare la storia dei casinò senza parlare della loro digitalizzazione. Attualmente i casinò stanno vivendo una rivoluzione tecnologica tutta loro, che gli ha consentito di andare oltre la semplice esperienza in presenza, muovendosi su altri canali e raggiungendo un pubblico sempre più vasto e variegato. Si parla ad esempio della possibilità di accedere alle sale gioco virtuali presenti su internet, oppure dei moderni casino mobile ottimizzati per essere utilizzati direttamente dal proprio smartphone, una soluzione molto comoda per il giocatore, che può accedere in qualsiasi momento al proprio casinò personale con un semplice click. A questo punto la domanda sorge spontanea: quali saranno le nuove frontiere del gambling nei prossimi anni?