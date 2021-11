Ascoli Piceno, nuovo incontro incentrato sul trattamento dell’Alzheimer L'appuntamento, promosso dall'associazione Anchise, si terrà giovedì 18 novembre in videoconferenza

Secondo il World Alzheimer Report 2021 a cura dell’Alzheimer’s Desease International (la federazione internazionale di associazioni Alzheimer) l’efficacia delle cure farmacologiche e degli interventi riabilitativi è rapportata alla precocità della diagnosi e del riconoscimento dei primi segni di malattia. Proprio all’importanza della diagnosi precoce e al superamento di pregiudizi diffusi sulla malattia di Alzheimer è dedicato un nuovo incontro formativo dell’associazione Anchise Odv di Ascoli Piceno, in programma giovedì 18 novembre alle ore 21,30, sempre in modalità on line, su piattaforma di videoconferenza. Con questa iniziativa riprende dunque, anche per l’annualità 2021/22, l’attività di aggiornamento periodico che l’associazione organizza per favorire una migliore qualità di vita di pazienti, familiari e caregiver alle prese con l’Alzheimer.

Dopo la fase della diagnosi, inizia di norma un percorso evolutivo della demenza, caratterizzato da problematiche che coinvolgono in maniera crescente l’intera famiglia e i servizi sanitari e assistenziali. Gli obiettivi terapeutici del trattamento dei disturbi neurocognitivi in genere riguardano sia aspetti specifici, finalizzati al rallentamento dei sintomi cognitivi, sia aspetti comportamentali e affettivi collegati con i profondi cambiamenti emotivi e relazionali che avvengono nella vita del paziente. Il trattamento della demenza comprende di norma una serie di interventi farmacologici e non farmacologici finalizzati al contenimento del danno cognitivo, alla gestione delle malattie collaterali, alla riduzione dei sintomi comportamentali, al mantenimento dello stato funzionale, al sostegno psicologico del paziente e della famiglia durante tutto il decorso della malattia.

Di tutto questo si parlerà nel webinar che sarà condotto dalla dott.ssa Gabriella Cacchiò, dirigente medico presso l’Uoc di Neurologia dell’Av 5, con vasta esperienza in materia e punto di riferimento, sia a livello ospedaliero che territoriale, per la diagnosi e il trattamento delle demenze.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che, per motivi personali o professionali, sono interessati a partecipare: per accedere alla conferenza on line, inviare iscrizione via mail a anchiseascoli@gmail.com.

da: CSV Marche