Prende il via ad Ascoli Piceno il coro per bambini tra i 4 e i 12 anni Il corso sarà presentato nel pomeriggio di sabato 18 dicembre

L’associazione no profit NIR APS non si ferma. Dopo l’edizione 2021 del festival NOTE IN RADIO (ideato dagli autori Samantha Olivieri e Riccardo Lasero), che ha donato in beneficienza 1.400 euro all’associazione onlus Il Sole Di Giorgia, apre già i bandi per l’edizione 2022 (www.noteinradio.it) e a gennaio prossimo si lancerà in una nuova avventura: la creazione di un CORO PER BAMBINI dai 4 ai 12 anni!

La presentazione del corso con la lezione di prova ci sarà sabato 18 dicembre alle ore 15:30 presso la BOTTEGA DEL TERZO SETTORE in Corso Trento e Trieste 18, Ascoli Piceno. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al numero 328/7686093.

Il festival è stato patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, dal Comune di Roccafluvione e reso possibile grazie all’intervento della Fondazione Carisap.

L’edizione 2021 è stata vinta per la categoria BAMBINI dalla canzone Cipolla Swing (Careddu-Visintainer) e dall’interprete Angelica Gonzalez Paz (Pagliare del Tronto – AP), mentre la categoria ragazzi ha visto come vincitori la canzone Il Cuore Di Tutti Noi(Fulgoni) e il suo interprete Zac Efren Bunnao Domingo (Torino).

Potete ascoltare le canzoni sulla pagina YouTube di NOTE IN RADIO.