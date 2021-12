Trading automatico: facciamo il punto su Bitcoin Prime L'evoluzione del trading online. Come funziona Bitcoin Prime. Il robot di trading automatico funziona davvero?

92 Letture Economia

Lo scenario attuale sui mercati finanziari è caratterizzato da una grande incertezza. L’inflazione corre e non è ancora chiaro se e quando si fermerà, la variante Omicron ha riacceso i timori di una nuova ondata di contagi, le materie prime, soprattutto quelle del comparto energetico, sono sempre più difficili da reperire. Sono tutti fattori che si fanno sentire sulle quotazioni dei vari asset, criptovalute comprese.

Ovviamente un quadro del genere comporta un aumento della volatilità, rendendo la lettura dei possibili sviluppi ancora più difficile per trader ed investitori. Per questo motivo molti hanno scelto di avvalersi dell’aiuto che possono dare gli strumenti di trading automatico. In questi mesi si è sentito parlare spesso del robot di Bitcoin Prime: le promesse fatte dai suoi sviluppatori sono interessanti, ma cerchiamo di capire se può essere uno strumento davvero utile.

L’evoluzione del trading online

Nel corso degli anni il trading online si è evoluto: fino a pochi anni fa il trader doveva occuparsi praticamente di tutto, poi il suo lavoro è stato alleggerito con la comparsa di strumenti e servizi utili. Ne sono un esempio i robot di trading come, ad esempio, bitcoin prime che, grazie ad uno specifico riesce a mettere in atto in modo automatico l’apertura e la chiusura delle operazioni in base alla situazione attuale sui mercati.

Non si tratta proprio di una novità, visto che secondo una statistica relativa al 2018, i robot gestivano già allora circa la metà degli scambi relativi alle azioni globali cash. Anche i piccoli trader oggi possono usufruire di strumenti di questo tipo: bitcoin prime è accessibile a tutti e i suoi sviluppatori assicurano che grazie al loro programma è possibile ottenere risultati fantastici. Sul loro sito ufficiale si parla addirittura di guadagni fino a mille euro al giorno grazie ad una percentuale di successo dell’88%. Ma le cose stanno davvero così?

Come funziona Bitcoin Prime

Prima di tirare le somme sulla reale efficacia di Bitcoin Prime cerchiamo di capire qual è il suo funzionamento. La creatura di Steve McKay (così si chiama l’informatico che ha sviluppato il software) sfrutta l’intelligenza artificiale per eseguire le operazioni al posto dell’utente iscritto al programma. Per utilizzarlo è necessario iscriversi alla piattaforma: l’operazione è rapida e gratuita; a questo punto viene creato un conto di trading presso un broker regolamentato.

Prima di poter impiegare il robot bisogna fare il primo deposito: il versamento minimo iniziale è di 250 dollari, che vengono subito trasferiti sul conto aperto in precedenza presso l’intermediario. A questo punto è possibile attivare l’opzione di trading automatico per iniziare ad investire in Bitcoin e altre criptovalute; prima però è necessario impostare i parametri che il robot dovrà rispettare durante il suo lavoro, ovvero lo Stop Loss, il Take Profit ed il numero di transazioni.

Il robot di trading automatico funziona davvero?

Un recente studio ha dimostrato che le persone tra i 18 ed i 30 anni guardano con molto interesse il mercato delle criptovalute, che sta riscuotendo un successo sempre maggiore. Non tutti, però, conoscono bene le caratteristiche dei crypto token, come ad esempio, il Bitcoin, quindi spesso i trader si affidano a strumenti che possano aiutarli nelle loro operazioni di trading. I robot in questo momento sono tra gli alleati più gettonati e Bitcoin Prime ha conquistato rapidamente notorietà.

Bitcoin Prime oggettivamente presenta alcuni vantaggi importanti: innanzi tutto parliamo di un programma gratuito che non prevede neanche il pagamento di commissioni. Il suo utilizzo è molto semplice, visto che anche l’impostazione dei parametri è alla portata di chiunque abbia un minimo di conoscenza in campo finanziario. Il programma si affida alle piattaforme di broker regolamentati ed autorizzati e questo rappresenta un ottimo punto per quanto riguarda la sicurezza.

Detto questo, è possibile che grazie a questo robot di trading automatico si possono ottenere guadagni fino a mille euro al giorno, con una percentuale di successo vicina al 90%? Le promesse, così come tante recensioni che si trovano in rete, sembrano essere un po’ troppo esagerate e molto difficili da raggiungere con un investimento di soli 250 euro. Al di là di ciò, il programma non pare essere una truffa, anche se si consiglia agli utenti di non versare più del deposito minimo previsto.