Il Consiglio comunale di Ascoli traccia il bilancio dell’attività svolta nel 2021 Ben 94 le delibere discusse nel corso di 12 Consigli comunali

45 Letture Cronaca

Nell’ottica di rendicontare in maniera chiara e trasparente l’attività svolta dall’Amministrazione, si informa che durante l’anno 2021 si sono svolti 12 Consigli Comunali, alcuni dei quali in modalità remota per ragioni legate all’emergenza Covid.

Nel corso delle sedute, sono state discusse un totale di n.94 delibere: «Alcune delle quali molto importanti, come ad esempio quella relativa alla candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024, quella per la rimodulazione della sosta in città e quella in merito al finanziamento del progetto Pinqua» ha commentato il sindaco Marco Fioravanti. «Voglio inoltre ricordare che il Comune di Ascoli Piceno è stato tra i pochi, in tutta Italia, ad approvare il bilancio di previsione 2021-2023 entro il mese di gennaio: in questo modo siamo riusciti a dar seguito ai tanti progetti già in cantiere per la città e ad avviarne di nuovi, ma anche a sostenere concretamente e tempestivamente i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza. Colgo dunque l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio Comunale per il lavoro svolto, con la speranza che si possa continuare a lavorare nell’unico interesse della nostra splendida Ascoli».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bono, che nel corso del 2021 ha ricevuto, all’unanimità dei votanti, l’incarico di Coordinatore regionale dei Consigli Comunali di Anci Marche: «Stiamo portando avanti con dedizione, determinazione e spirito di servizio i tanti progetti e le idee per lo sviluppo della nostra città. Nonostante le oggettive difficoltà causate dal Covid, il nostro impegno non è mai venuto meno: insieme a tecnici e dipendenti, ci siamo organizzati al meglio per garantire il regolare svolgimento dei Consigli Comunali anche nei mesi più difficili dell’emergenza. Ringrazio il Sindaco Marco Fioravanti, il Segretario Generale Vincenzo Pecoraro, la Giunta e tutti i consiglieri per quanto fatto finora e per l’apporto all’attività consiliare: posso assicurare che, anche in questo nuovo anno, continueremo a lavorare per il bene del territorio, come sempre fatto fin dall’insediamento della nostra Amministrazione».