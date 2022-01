Ascoli, ragazza esibisce il Green Pass appartenente alla sorella: denunciata Nei guai una 24enne incappata nei controlli della Polizia

In occasione dei controlli effettuati in città nella giornata di mercoledì 26 gennaio, la Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha denunciato una ragazza per l’utilizzo di un Green Pass intestato a un’altra persona.

Il soggetto in questione, una 24enne di nazionalità nigeriana in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stata avvicinata dagli agenti mentre stava effettuando una consumazione all’interno di un bar del capoluogo.

Sin dai primi momenti, sono emerse delle discrepanze tra i dati forniti dal Green Pass posseduto dalla giovane e i suoi documenti: in seguito è stato possibile accertare come la 24enne utilizzasse la certificazione rilasciata alla sorella residente in Francia. La giovane dovrà rispondere dell’accusa di utilizzo di atto falso e sostituzione di persona.