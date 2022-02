Grottammare, aperte fino al 10 febbraio le domande per il Servizio Civile Quattro i progetti promossi dall'amministrazione comunale

Prorogata a giovedì 10 febbraio la scadenza per partecipare alla selezione 2022 del Servizio Civile Universale, il programma promosso e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale che permette ai giovani dai 18 ai 29 anni di maturare un’esperienza di formazione e di crescita personale e professionale, spendibile anche nella pubblica amministrazione.

Il servizio civile universale offre ai giovani un impegno di 25 ore settimanali per una durata flessibile dagli 8 ai 12 mesi nella realizzazione del progetto scelto al momento della domanda.

Il Comune di Grottammare ha messo in campo 4 progetti per altrettanti posti disponibili: 2 riguardano esperienze nell’ambito dei servizi culturali per attività di supporto a manifestazioni, iniziative, eventi; 1 riguarda progettualità dedicate ai minori; 1 è riferito al mondo della disabilità.

Possono partecipare tutte le persone tra 18 e i 28 anni, che siano cittadini italiani, di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o cittadini di un Paese extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) con accesso tramite SPID.

Al termine del servizio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’esperienza è valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la pubblica amministrazione e può valere come titolo di preferenza. E’ previsto, inoltre, il riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile). Il volontario percepirà inoltre un assegno mensile di circa 440 €.