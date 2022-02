Domenica 6 febbraio visita guidata alla Riserva naturale della Sentina L'appuntamento è organizzato dal circolo Legambiente di San Benedetto del Mare

Come ogni anno Legambiente aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 Febbraio per celebrare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale organizzando eventi per far conoscere, conservare e fruire queste aree e quelle fluviali e lacustri del nostro Paese.

La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari le Linee Guida per la conservazione e l’uso razionale di queste aree e delle loro risorse, ed è l’unico trattato internazionale sull’ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantisce ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici.

Il circolo Legambiente “lu cucale” con lo scopo di valorizzare l’unica zona umida presente nel territorio di San Benedetto del Tronto, organizzerà una visita guidata all’interno della riserva Sentina e un concorso fotografico amatoriale, aperto a tutti, dal titolo: “Valorizza, gestisci, restaura, ama la riserva della Sentina”.

Le iniziative sono rivolte a tutti i cittadini di ogni età a cui piace conoscere la natura e gli ambienti lacustri.

Visita guidata

In occasione della giornata mondiale delle zone umide verrà organizzata una visita guidata alla conoscenza della riserva Sentina, con possibilità di effettuare anche il birdwatching presso i laghetti esistenti.

Domenica 6 febbraio 2022 ore 9:00 appuntamento presso l’ingresso nord della riserva. La passeggiata terminerà alle ore 12:00 (la passeggiata verrà organizzata adottando tutte le precauzioni nel rispetto delle normative anti Covid-19 – mascherina obbligatoria).

Concorso fotografico

Il concorso fotografico è valido per tutto il mese di febbraio 2022 in occasione della giornata mondiale delle zone umide. Essendo un concorso amatoriale è gratuito ed aperto a tutti. Le foto, in formato JPG, dovranno essere scattate solo ed esclusivamente tramite la camera di un telefonino, nel mese di febbraio 2022, all’interno della riserva della Sentina ed inviate, via email, entro il 1^ marzo 2022, a Legambiente di San Benedetto: concorsofotografico@legambientesbt.it specificando: nome e cognome e numero telefonico dell’autore.

Entro il 15 marzo una speciale commissione di Legambiente visionerà le foto pervenute ed assegnerà dei premi agli autori delle migliori foto. Verranno premiate le prime tre migliori foto e consegnato un attestato a tutti i partecipanti al concorso.

Tutte le foto verranno montate in un video ed inserito sui canali YouTube di Legambiente o altri canali social così da poter essere visionato da tutti e fungere anche da richiamo turistico.