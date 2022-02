Incendio nei dintorni di Venarotta, in fiamme alcuni ettari di bosco Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco dopo un intervento andato avanti per diverse ore

È ormai sotto controllo l’incendio che, a partire dal pomeriggio di giovedì 24 febbraio, ha destato preoccupazione tra i residenti di alcune frazioni di Venarotta.

Il rogo ha avuto origine intorno alle ore 17.00 per cause non ancora pienamente accertate, arrivando rapidamente a lambire le località di Castellano, Cepparano e Vallorano.

Sul posto sono dunque intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che con l’impiego di quattro autobotti e sette mezzi 4×4 hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, presidiando inoltre per l’intera durata della notte alcune abitazioni isolate messa a rischio dell’avanzare dell’incendio. Complessivamente il rogo ha visto andare in fumo almeno 3-4 ettari di bosco.