La Commissione Mensa approda al Consiglio comunale di Grottammare La seduta è in programma giovedì 31 marzo

Approda in Consiglio la proposta di istituire e regolamentare la Commissione Mensa, con finalità consultive, propositive e di monitoraggio sui servizi di refezione scolastica.

L’argomento sarà affrontato per la prima volta dall’assise nella prossima seduta in programma giovedì 31 marzo. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dal canale Comune di Grottammare della piattaforma YouTube, a partire dalle ore 15.

Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno si segnalano, inoltre: la revisione delle tariffe dell’imposta di soggiorno, alcune modifiche al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’inserimento dell’esenzione per i beni merce in ambito IMU. Nell’ordine, più dettagli.

Visti l’inflazione e il generale rincaro dei prezzi che pesano sugli equilibri del bilancio comunale e ritenuto pertanto necessario adeguare la compartecipazione delle entrate della tassa di soggiorno agli interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, le tariffe dell’imposta di soggiorno sono state riviste come di seguito:

-strutture alberghiere (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I – art 10 ):

• 4 stelle € 2,00;

• 3 stelle € 1,50;

• 2 stelle € 1,00;

• 1 stella € 1,00;

– altre strutture ricettive (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I – art 11, Capo II e Capo IV ): € 1,00

per persona e per pernottamento fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Istituito nel 2021, le proposte di modifica del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contengono chiarimenti su alcune fattispecie. Ad esempio, è stata inserita l’esenzione per le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sono state disciplinate le occupazioni effettuate con antenne e le occupazioni per feste e matrimoni.

Le aliquote dell’imposta municipale propria sono rimaste invariate rispetto al 2021, la proposta che approderà in Consiglio contiene infatti il recepimento dell’esenzione per i beni merce – cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – che la legge indicava a partire dal 2022.

La presentazione di tre mozioni aprirà i lavori dell’assise, chiamata ad affrontare il tema dei servizi pubblici locali con riferimento ai contenuti del DDL 2469/21 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (mozione a firma di Manigrasso, Novelli, Vesperini), quello della sepoltura degli animali da affezione e quello degli incarichi di consulenza legale (mozioni a firma di Ciocca, Pasquali, Valentini, Vesperini).

Seguiranno due interrogazioni, entrambe presentate dal gruppo consiliare Grottammare Città unica-Centro destra unito sui divieti di sosta in via San Marco e i mancati allacci alla banda ultra larga cablata da Open Fiber.

Torna in Consiglio anche il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, il documento cioè con cui i firmatari condividono l’obiettivo di perseguire azioni per un futuro sostenibile.

Di competenza della minoranza consiliare il punto seguente, relativo alla nomina del componente del consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Contessa Maddalena Pelagallo” per la naturale scadenza del mandato.

In chiusura, comunicazioni del sindaco in merito all’assegnazione del contributo per interventi di manutenzione urbana straordinaria per gli anni 2022 e 2023.