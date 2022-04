Conto alla rovescia per la nuova edizione del festival itinerante “Esplorazioni Picene” Le quattro tappe in programma si terranno a Montedinove, Force, Montemonaco e Comunanza

Tornano gli appuntamenti con Esplorazioni Picene, il Festival Itinerante nato con l’intento di promuove il territorio piceno e le sue eccellenze. Per la Primavera 2022 sono quattro gli appuntamenti previsti e si svolgeranno a Montedinove, Force, Montemonaco e Comunanza.

Esplorazioni Picene è un progetto finanziato dalla Regione Marche con bando POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 INTERVENTO 23.1.2 quale sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo – AREA SISMA.

Esplorazioni Picene vuole valorizzare le attrazioni culturali e promuovere i prodotti tradizionali del territorio piceno attraverso una serie di eventi itineranti, il tutto nato dalla sinergia tra alcuni enti e professionisti locali. Capofila del progetto è la Compagnia dei Folli, affiancata da La Casa di Asterione, Luberti Bus, Sydonia Production, Gemme dei Sibillini, Bim Tronto, Mete Picene e i comuni coinvolti.

Primo appuntamento di primavera è con “Storie di rame e racconti di mele” che sabato 9 aprile farà tappa a Montedinove e domenica 10 aprile a Force.

Sabato a partire dalle ore 11:00 presso l’azienda agricola Le Vigne di Clementina Fabi sarà possibile degustare le prelibatezze del luogo prima di partecipare al mini-convegno “Gemme dei Sibillini: ipereccellenza e unicità per un futuro di innovazione produttiva e turistica del territorio”. Questo primo momento di Esplorazioni Picene sarà a cura dell’Associazione Gemme dei Sibillini, una rete di microrealtà del territorio che raccoglie artigiani e produttori agroalimentari che si distinguono per aver sviluppato un’unicità, un prodotto originale e non replicato sul territorio.

Info e prenotazioni: www. esplorazionipicene.it

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:00 e a cura de La Casa di Asterione, sarà possibile partecipare a “Silent Emotion”, una passeggiata sonora, un viaggio emozionale e sensoriale da ascoltare alla scoperta di storie perdute, simboli nascosti, rituali e mitologie. Il tema di questa passeggiata è il ver Sacrum, la venuta dei piceni ad Ascoli. Alla fine della passeggiata si visiterà il museo dei piceni di Montedinove. Ad accompagnare l’evento ci saranno le “Facce da Museo”, gli straordinari ragazzi de La Casa di Asterione. Adatto a famiglie e bambini dai 6 anni. Per info e prenotazione obbligatoria contattare (anche su WhatsApp o Telegram): Davide 340 2347412.

Alle ore 19:00 presso Piazza Del Duca spettacolo di trampoli, luci, proiezioni, danze e duelli a cura della Compagnia dei Folli. Prenotazioni sul sito www.esplorazionipicene.it

Domenica 10 aprile 2022 l’appuntamento di Esplorazioni Picene si svolgerà a Force con “Storie di rame” una giornata dedicata alla scoperta del metallo con la collaborazione del Museo del Ramai di Force. Alle ore 10:00 per i bambini dai 3 ai 12 anni sarà possibile partecipare a Cu quadro, laboratorio artistico/manipolativo sul rame. Il laboratorio guiderà i bambini alla scoperta di un materiale poco conosciuto, tra osservazione e sperimentazione. Un modo per fare esperienza attraverso un percorso immersivo e nello stesso tempo diventare artigiano, “praticando” un sapere. Per i genitori che accompagnano i bambini è prevista una visita al paese di Force con Guida Turistica. Per info e prenotazione obbligatoria contattare (anche su WhatsApp o Telegram): Davide 340 2347412.

Alle ore 19:00, presso Piazza Vittorio Emanuele II, andrà in scena uno spettacolo della Compagnia dei Folli con trampoli e proiezioni. Prenotazioni sul sito www.esplorazionipicene.it

Tutti gli eventi di Esplorazioni sono gratuiti ma necessitano di prenotazione al sito www.esplorazionipicene.it.

Prossimi appuntamenti domenica 24 aprile 2022 a Montemonaco e lunedì 25 aprile a Comunanza.