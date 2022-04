Presentato il progetto per un nuovo asilo nido nella zona sud di Grottammare La struttura dovrebbe sorgere in via Salvo D'Acquisto

C’è anche un progetto per il quartiere Ischia II tra le ultime candidature inviate dal comune di Grottammare a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratta di un asilo nido da 50 posti, pensato nell’area destinata dal PRG all’istruzione, in via Salvo D’Acquisto.

Per la struttura che andrebbe ad impiantare il primo presidio di servizi educativi comunali per la fascia 0-2 a sud della città è richiesto un investimento di 1.152.000 €.

“Come tutti sanno – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – abbiamo recentemente rilanciato il ‘Pollicino’ attraverso il trasferimento dell’asilo nido in un nuovo locale, all’interno di un contesto urbano molto più adatto e confortevole per i bambini. Occorre integrare questa struttura con un ulteriore asilo nido pubblico che serva la zona sud della città. Per questa ragione, abbiamo richiesto questo finanziamento per integrare la rete educativa dei quartieri Ischia I e II che fino ad ora non hanno avuto un asilo nido comunale sul territorio”.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, unitamente alla sua candidatura al finanziamento bandito dal Ministero dell’Istruzione, è stato approvato dalla Giunta comunale a fine marzo.

Nelle considerazioni che accompagnano lo studio si rileva che alla data odierna (fine marzo) la popolazione scolastica individuata nella fascia di età tra 0 e 2 anni è di 218 bambini e la struttura comunale esistente denominata “Pollicino” accoglie 26 bambini di tale fascia di età ed è ubicata nella zona nord del territorio comunale.