Grottammare, al via gli appuntamenti estivi dell’associazione “Lido degli Aranci” Il primo evento è in programma venerdì 3 giugno

118 Letture Cronaca

Riparte col botto la stagione estiva della Lido degli Aranci di Grottammare! Anche per l’estate 2022 infatti, il servizio IAT sarà a cura della storica associazione grottammarese come avvenuto per l’anno 2021. Un ringraziamento particolare alla Regione Marche e al Comune di Grottammare, nella persona del Sindaco Enrico Piergallini ed in particolare a tutto l’Ufficio Cultura per la fiducia riposta nell’ente grottammarese e nella sua trentennale esperienza turistica e culturale. Riconfermati nella gestione delle ore estive d’apertura al pubblico i giovani associati Miguel Sayas Giorgi, Maria Chiara Pilota e Simone Belfiore, che tanto bene hanno operato la stagione scorsa con l’eccellente accoglienza turistica ed informativa presso il MIC di Grottammare in Piazza Kursaal. Si parte il 3 giugno fino ai primi di settembre con l’intento di soddisfare al meglio le molteplici richieste dei turisti che numerosi affollano la cittadina rivierasca in estate.

Il Lido degli Aranci, dal canto suo, organizzerà in simbiosi con l’Amministrazione Comunale, degli eventi culturali e d’intrattenimento attorno allo IAT, ovvero in piazza Kursaal, ma anche nelle altre piazze cittadine, con presentazione di libri, mostre di opere d’arte, cabaret e intrattenimento per bambini, anche con una festa dedicata ai turisti che da tanti anni scelgono Grottammare come meta estiva per le vacanze… tante cose ancora bollono in pentola per la Lido degli Aranci, che proprio in questi giorni via via sta definendo il proprio calendario estivo che sarà integrato in quello cittadino già pieno di eventi, in una ripartenza post era Covid che tutti aspettavamo da ormai due anni!

Serate comiche e di magia in piazza Fazzini e Carducci, con la rassegna di CABARETOUR e NOTTI MAGICHE, presto al via, serate che faranno da cornice al 37° Festival del CABARET AMORE MIO! il 29 e 30 luglio. La rassegna culturale “LIBRARSI”, al via invece proprio nella giornata di domani, 2 giugno, presso il Teatro Kursaal e nello spazio attiguo “Spazio K”, con l’inaugurazione alle ore 17.30 della mostra dell’artista SILVIO FORMICHETTI dal titolo “LA SPAZIATURA DEL PENSIERO” a cura del Prof. Giarmando Antonio Dimarti che resterà aperta al pubblico fino al 10 giugno, in collaborazione con la “Galleria OPUS” di Grottammare. Alle ore 18.30, invece, presentazione del libro “GLI INCONTRI DELL’ACADEMIA SIXTINA” degli autori Spinucci e Mascaretti dal titolo “SIXTUS V PONT MAX PICENUS – Storie note e meno note alla luce di nuovi documenti”; presenta la Prof.ssa Laura Ciotti. Volume che rientra così a tutti gli effetti nei festeggiamenti sistini del Cinquecentenario della nascita del concittadino Felice Peretti, alias Papa Sisto V.

La rassegna poi si svilupperà su ben altri 3 appuntamenti con altrettanti autori grottammaresi, il 5 giugno con “NEI GIORNI L’UOMO” di Giarmando Antonio Di Marti e la partecipazione straordinaria di Vincenzo di Bonaventura, alle ore 18.30 ed il 12 giugno con “STELLA DI MEZZANOTTE” di Arnaldo Santori e “DIARMONIA” di Carlo Gentili con annessa anche nello “Spazio K”, la sua mostra personale di opere d’arte, sempre al teatro Kursaal dalle ore 18 in poi. Appuntamento dal sapore estivo e dalle note melodiose e storiche invece con “LA TAVERNA DI BACCO E VENERE”, di Ermanna Zarroli, alle ore 18.30 presso il loggiato del Vecchio Incasato di Grottammare.

Ma non finisce qui! Una delegazione del Lido degli Aranci, si è recata nella giornata di martedì 31 maggio, in Ascoli Piceno, dietro gradito invito dell’autore, alla presentazione del Libro “RICOMINCIO DA emME” del Dott. Mario Mauro Mariani presso la Libreria “RINASCITA”. L’ultima opera letteraria dello stimato “MANGIOLOGO”, come lui stesso si definisce dopo una vita dedicata allo studio e promozione della corretta alimentazione, che si basa sulla sua trentennale esperienza dello stress ossidativo e della corretta tecnica del mangiare allo 0-7-36, proprio nella giornata mondiale del NO SMOKING. Ultimo appuntamento quindi, messo in cantiere dalla Lido degli Aranci, nella rassegna “LIBRARSI”, che grazie all’associazione grottammarese avverrà il 28 luglio presso il “Circolo Tennis F. Beretti” sul Lungomare della Repubblica di Grottammare, dove il dottore intratterrà tutto il pubblico presente per una presentazione “bis” del suo capolavoro letterario.

Come perdere gli appuntamenti a marchio LdA! Divertimento, arte e cultura assicurati, non mancate! Tutte le news sui nostri canali social Fb ed Insta ASSOCIAZIONE LIDO DEGLI ARANCI OFFICIAL e infoline al 335.6234568.