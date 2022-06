Monteprandone, il calendario dei controlli autovelox in programma a giugno Quattro gli accertamenti disposti dalla Polizia Locale

Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di giugno 2022, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.

Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:

– Martedì 7 giugno, dalle 8 alle 11, via Scopa;

– Martedì 14 giugno, dalle 15 alle 19, via Salaria, Contrada Sant’Anna;

– Giovedì 23 giugno, dalle 14:30 alle 17:30, via Salaria, Contrada San Donato;

– Martedì 28 giugno, dalle 7:30 alle 11, via Colle Appeso.