Prende il via a Monteprandone la mostra “Alta!!! artecontemporanea” Sarà allestita presso il Centro GiovArti di Centobuchi da domenica 12 giugno a domenica 7 agosto

Sarà inaugurata domenica 12 giugno, alle ore 18.30 presso Centro GiovArti di Centobuchi di Monteprandone Alta!!! artecontemporanea una mostra collettiva con undici artisti che daranno ai visitatori una forza e una poetica esaustiva.

Questo i loro nomi: Aguara riempie il suo spazio con il suo esile corpo, attraversato da sentimenti forti e poetici; Andrea Capecci capace di dare forma alle sue opere create per ospitare immagini, segni irreali e fantasiose; Fabiano Di Damaso un artista e un eroe della vita in cerca di sicura ispirazione. Un eroe in un fumetto trascinatore di desideri quotidiani.

Sarah Ferrari tutte le persone e i luoghi dei suoi viaggi sono fonte di ricchezza interiore e favolistica ispirazione nelle sue opere; Nicola Greco giovane artista che con talento disegna e immagina la vita in incredibili ritratti; Vincenzo Lopardo un romantico nell’arte e racconta le sue opere immaginarie del nostro quotidiano; Silvia Maloni trova nella sua arte un rifugio nel quale la serenità è sovrana.

Yasmin Mansar decide ed esprime nelle sue opere una costruzione lineare ricca a volte di malinconia; Alessandra Morosetti la sua arte è una spontanea convivenza tra uomo-natura che insegue un rispettoso legame poetico; Sofia Paci nella sua pittura la figura umana è immersa in scenari intimi e onirici; Noemi Salvadori ci dona un segno forte e magico che riempie gli spazi scelti in modo dinamico e piacevole.

Il testo di Alceo Lucidi l’arte nell’entusiasmo reale spiega che una forza vitale ci accompagna e ci trasmette il senso della vita e il traguardo quotidiano da affrontare e raggiungere. La semplicità dell’arte matura in ogni artista anche giovanissimo, in quanto il gesto delle opere raggiunge la nostra sensibilità.

Con il coordinamento dello SpaziomOHOc artecontemporanea di Nazareno Luciani e l’associazione culturale Officina San Giacomo la mostra rimarrà aperta tutti i giovedì venerdì e sabato, dalle 18 alle 20, fino al 7 agosto. Per ulteriori informazioni 328718 0203.