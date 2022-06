Passi avanti per la nuova sede dell’Agenzia delle Dogane a San Benedetto L'on. Lucia Albano (FdI): "La ristrutturazione darà una nuova vita allo storico Palazzo Comunale"

87 Letture Politica

Questa mattina si è svolto il tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comune di San Benedetto del Tronto per definire le modalità e i termini di rifacimento dell’antico palazzo comunale di piazza Cesare Battisti, oggetto di un’importante opera di ristrutturazione a carico della suddetta Agenzia.

Al sopralluogo dell’immobile ha partecipato, su invito dell’Agenzia, anche l’on. Lucia Albano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati.

“Sono lieta che il progetto stia proseguendo — afferma l’onorevole Albano —la ristrutturazione darà una nuova vita allo storico Palazzo Comunale senza aggravi per le casse del Comune di San Benedetto del Tronto, dal momento che i lavori saranno a carico dell’Agenzia. La costruzione di una sede di rappresentanza delle Dogane valorizzerà ulteriormente il centro cittadino, dando prestigio allo storico quartiere Paese Alto e alla città intera. La realizzazione della sede istituzionale delle Dogane a San Benedetto si inserisce in un ampio progetto che mira a potenziare la presenza dell’Agenzia nella nostra regione e nel Piceno in particolare, al fine di garantire un servizio di maggiore efficienza e prossimità per cittadini e imprese”, conclude.