Monteprandone, domenica 19 giugno concerto all’Antico Lavatoio Comunale L'evento celebrerà il Solstizio d'Estate

La stagione estiva a Monteprandone si aprirà con un concerto al tramonto presso l’Antico Lavatoio Comunale.

Nella splendida cornice dell’antico lavatoio comunale, in via Borgo da Sole, domenica 19 giugno, le note del maestro Sergio Capoferri faranno da ouverture al Solstizio d’estate, che celebra l’inizio dell’estate astronomica.

Il concerto è uno spettacolo musicale che prevede nella prima parte, l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, a cento anni dalla nascita del poeta, regista, sceneggiatore, scrittore, attore e drammaturgo italiano.

Letture dell’Epilogo da “Una vita violenta”, articoli da “Scritti Corsari” e Padre Nostro che sei nei cieli da “Affabulazione” saranno letti e interpretati da Micaela Gasparrini, accompagnata dalla fisarmonica del maestro Capoferri e dal violino del maestro Alessio Giuliani.

La seconda parte è un invito all’opera e all’operetta con brani di Alexander Borodin, Pietro Mascagni, Franz Lehar. Seguiranno brani “Dal barocco al romanticismo” di Luigi Boccherini “Minuetto” dal Quintetto op.11 n.5 G.275”, Ludwig van Beethoven “Moonlight Sonata Adagio dalla sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis minore” e Johannes Brahms “Danza Ungherese N. 1”.

Il finale sarà dedicato al mondo del cinema con l’interpretazione della colonne sonore dei più bei film Moon River dal film “Colazione da Tiffany”, Fly Me to The Moon dal film “Wall Street” e “Space Cowboys”, Johannes Brahms Danza Ungherese N. 5 dal film di Chaplin “Il grande dittatore” e sinfonie tratte dai film Oscar “La vita è bella”, “Il Postino” e “Nuovo Cinema Paradiso”.

“Provare a immergesti in un ascolto musicale – spiegano gli organizzatori – rafforza il benessere personale, ristabilisce la possibilità di relazioni umane, rimette al centro la persona ma soprattutto pone la persona a contatto con la bellezza”.

Lo spettacolo musicale avrà inizio alle ore 19:30. L’ingresso è libero.