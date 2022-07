Scattata la prevendita dei biglietti della 37° edizione di “Cabaret, amoremio!” La rassegna è in programma a Grottammare nelle serate del 29 e del 30 luglio

È in corso da questa settimana la prevendita dei biglietti di ingresso alle singole serate del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” edizione numero 37. Intanto, prosegue quella degli abbonamenti per assistere ad entrambi gli spettacoli, in programma nei giorni 29 e 30 luglio nella nuova location dell’Arena Parco dei Principi, sul Lungomare De Gasperi.

Biglietti singoli (10 €) e abbonamenti (15 €) sono acquistabili presso tutte le biglietterie del circuito Amat/ Vivaticket o direttamente negli uffici del servizio Cultura, in questo caso senza la maggioranza del diritto di prevendita. In vendita ci sono 800 posti, su una capienza di 949; sfiorano i 300 le prevendite degli abbonamenti.

Qui più info e orari https://www.cabaretamoremio.it/biglietterie-2022/).

Il Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” è annoverato tra le manifestazioni di genere più antiche d’Italia. E’ una produzione diretta del Comune di Grottammare, organizzata insieme all’AMAT, che in quasi 40 anni di vita ha condotto in Riviera il meglio della comicità italiana.

La politica dei prezzi attuata dall’Amministrazione comunale è in linea con l’obiettivo di reinserire la manifestazione nel circuito degli eventi dal vivo più popolari della riviera, dopo due anni di pandemia che ne hanno penalizzato l’organizzazione pur non bloccandola del tutto, e offrire uno spettacolo di alta qualità adatto anche alle famiglie.

Affidata alla direzione artistica del cabarettista romano Stefano Vigilante, questa edizione del Festival vedrà sul palco Adel, Daniele Gattano, Nduccio e Valerio Lundini (29 luglio), Le incoronate comiche, Piero Massimo Macchini, Enrico Paris e Cinzia Leone (30 luglio). Vigilante anche alla conduzione con la collaborazione dell’attrice Barbara Foria e del comico Gianfranco Phino.

Tutta la storia del Festival su www.cabaretamoremio.it