Incidente stradale sull’Ascoli-Mare Rimasto ferito un automobilista

Soccorritori in azione sul raccordo autostradale Ascoli-Mare per via dell’incidente stradale verificatosi nel corso del pomeriggio di giovedì 7 luglio.

Poco dopo le ore 17.00, infatti, una vettura che stava procedendo in direzione ovest è finita contro il guard-rail all’altezza del chilometro 7. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno, che insieme al personale sanitario del 118 hanno provveduto a estrarre il conducente dalle lamiere del mezzo. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.