I Musici di Francesco Guccini in concerto al Parco Arena Sisto V di Grottammare Nella serata di mercoledì 20 luglio

Mercoledì 20 luglio la rassegna “Sisto V e il suo tempo. Un ponte verso la modernità” promossa da Comune di Grottammare con il sostegno della Regione Marche e con la collaborazione di AMAT e delle associazioni locali propone al Parco Arena Sisto V (inizio ore 21) il gustoso “Intermezzo extravagante” con I Musici di Francesco Guccini.

Juan Carlos Flaco Biondini a voce e chitarre, Vince Tempera al pianoforte, Antonio Marangolo a sax, percussioni e tastiere e Ellade Bandini alla batteria, con l’aggiunta del bravissimo Giacomo Marzi al basso hanno non solo accompagnato, ma collaborato creativamente a lungo con il cantautore emiliano durante tutta la sua lunga carriera. Come è noto, da tempo Guccini non calca più i palcoscenici musicali. Ai Musici – Tempera, Marangolo, Bandini, Biondini e Marzi sono un po’ l’aristocrazia dei sidemen del nostro paese – tocca ora, quindi, proporre i grandi successi e i brani che hanno reso Guccini uno dei più importanti e noti cantautori della musica italiana, continuando ad emozionare il pubblico con le canzoni del poeta e raccontando aneddoti sulle esperienze vissute al suo fianco.

Biglietti di posto unico €15 in vendita su vivaticket.com e nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket.

Inizio ore 21, info Comune di Grottammare ufficio cultura 0735 739 224.