Inaugurata a Centobuchi la panchina “Ali-brì” intitolata a Divo Coccia Il sindaco Loggi: "E’ stato per tutti noi un esempio"

Nel pomeriggio di domenica 17 Luglio è stata inaugurata la panchina Ali-brì nel Parco della Conoscenza di Centobuchi.

L’idea della panchina nasce dal desiderio dei volontari Avis di Monteprandone di intitolare uno nel riqualificato Parco della Conoscenza di Centobuchi a Divo Coccia, socio fondatore dell’Avis locale, scomparso nel 2020 in seguito ad un tragico incidente.

Il presidente dell’Avis di Monteprandone Marcello Fratini, nel suo discorso iniziale ha ripercorso le tappe che hanno portato all’inaugurazione della panchina, soffermandosi sull’importanza di dare il giusto riconoscimento ad una persona che ha fatto veramente tanto per il territorio e per l’associazionismo locale. “Divo Coccia, come tutti i donatori di sangue, è quell’eroe invisibile, che senza particolari poteri, ha contribuito a salvare vite”.

Ha preso poi la parola il Parroco di Centobuchi Don Armando Moriconi, che ha benedetto la nuova panchina e la comunità di Centobuchi.

Il consueto taglio del nastro è stato sostituito “dall’apertura” di un fiocco che ha dato luce, simbolicamente, alla dedica a Divo Coccia intagliata sulla struttura della panchina. Un lungo applauso ha preceduto l’intervento del Sindaco Sergio Loggi che ha ringraziato i volontari Avis e ha ricordato la figura di Divo, persona dal cuore buono, sempre disponibile.

“Dobbiamo ricordare Divo con il sorriso – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi – ripensando al suo impegno sul territorio, alla sua estrema disponibilità nel mettersi al servizio dell’associazionismo locale. E’ stato per tutti noi un esempio e anche se oggi non è più presente in mezzo a noi, le sue azioni hanno lasciato un segno tangibile del bene che ha compiuto per la nostra comunità. Ringrazio i volontari Avis per aver dedicato a Divo questa panchina. L’Amministrazione comunale – ha concluso Loggi – continuerà a sostenere ed essere sempre vicina alle associazioni di volontariato come l’Avis locale e a collaborare per realizzare progetti, opere e servizi a beneficio di tutta la comunità”.

Ha preso poi la parola il Direttore dei lavori del parco, il geometra Amadio Tiberio che si è soffermato sul progetto tecnico della panchina sottolineando l’importanza di avere un complemento di arredo urbano accessibile a tutti.

Presenti all’inaugurazione il Dottor Antonio Canzian, primario dei centri trasfusionali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e Mirco Piersimoni, Vice Presidente Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

Il presidente Fratini ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di Monteprandone per aver sostenuto con entusiasmo questo progetto e le aziende del territorio che hanno contribuito alla posa della panchina.