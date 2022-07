Preoccupazione di Confcommercio per il futuro della Whirpool di Comunanza Calabresi: "Ogni decisione negativa produrrà effetti negativi a catena sul tessuto economico dell'intero territorio"

La dirigenza provinciale segue con forte preoccupazione gli sviluppi della “vertenza Whirlpool” a Comunanza che prospettano la chiusura o un forte ridimensionamento dello storico stabilimento.

Sebbene si tratti di un insediamento industriale, e quindi al di fuori dell’ambito di rappresentanza della Confcommercio, non si può non evidenziare che ogni decisione negativa presa produrrà effetti negativi a catena sul tessuto economico dell’intero territorio provinciale.

Proviamo ad esemplificare: chiusura dello stabilimento, perdita di lavoro e di commesse esterne, minori introiti per dipendenti e famiglie, ridotta propensione al consumo, sofferenza delle aziende del terziario (commercio, turismo e servizi). In sintesi problemi per l’intero indotto della micro e piccola impresa.

Poiché nello e per lo stabilimento lavorano persone e ditte provenienti da numerosi comuni del Piceno, trova sostanza la preoccupazione della Confcommercio Picena che lancia un appello alle autorità amministrative e politiche del territorio affinché facciano corpo unico per scongiurare la dismissione della Whirlpool e trovare le migliori soluzioni per la comunità socio-economica delle aree interessate.

da: Confcommercio Ascoli Piceno