Grottammare, via libera per il nuovo Centro per l’Infanzia in zona Ischia In arrivo fondi del PNRR per oltre un milione di euro

89 Letture Cronaca

Il nuovo Centro per l’Infanzia in zona Ischia sarà realizzato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’indomani di Ferragosto è arrivata la notizia dell’accoglimento del progetto e la concessione del relativo finanziamento per l’intero valore, stimato in 1.152.000 € nello studio di fattibilità realizzato dal personale del Servizio Progettazione.

Il Comune aveva risposto a fine marzo al bando emesso dal Ministero dell’Istruzione, con la proposta di realizzare un nido da 50 posti in un’area già classificata con destinazione Istruzione/Educazione nel PRG.

Il progetto si basa sulla necessità di far crescere l’offerta del servizio educativo pubblico dedicato all’infanzia 0-2 anni, attualmente garantito dall’ente solo per 26 posti, a fronte di una popolazione di 218 bambini in quella fascia di età (dato rilevato alla presentazione del progetto), e contestualmente coprire una zona densamente popolata della città che ne è priva. La struttura di cui il Comune di avvale per garantire il servizio, infatti, è ubicata nella zona nord della città (Centro Infanzia Pollicino).

“Continuiamo a raccogliere i frutti dello sforzo che nei mesi scorsi abbiamo profuso per partecipare ai bandi Pnrr – fanno notare il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Olivieri -. Uno sforzo, naturalmente, che continua tuttora e prosegue con maggiore motivazione visti i risultati che abbiamo ottenuto. Questo finanziamento colmerà una lacuna del sistema formativo pubblico presente a Grottammare sud, ovvero, la mancanza di una struttura comunale per l’infanzia da integrare agli edifici scolastici presenti nei quartieri Ischia I e II. E’ stata saggia la nostra scelta di mantenere la destinazione scolastica all’area nella quale era prevista la costruzione del polo, proprio lì sorgerà il nuovo asilo nido. Nell’arco di appena 1 km, con questa nuova struttura le famiglie di Grottammare potranno usufruire di un sistema integrato di formazione vicino casa che potrebbe accompagnare i loro figli dai 0 anni alla maturità”.