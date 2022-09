Giunta al termine la 5° edizione di “Summer Yoga” a San Benedetto del Tronto Oltre 200 i partecipanti

65 Letture Sport

Si è conclusa l’iniziativa “Summer Yoga”, giunta alla quinta edizione, che ha visto la partecipazione di ben 202 persone tra cui numerosi turisti.

La manifestazione è stata organizzata da Cooperativa DLM, Comune di San Benedetto del Tronto (nell’ambito di “Sport al parco”), Associazione Antoniana Eventi e Qualis Lab – Analisi Cliniche, con la collaborazione tecnica di U.S. Acli Marche, all’interno del progetto “Laboratori territoriali del prevenzione del tumore al seno”.

“Abbiamo deciso – ha detto il presidente della Cooperativa DLM Sandro Tortella – di mettere a disposizione questa attività in particolare per le donne, visto il successo ottenuto nelle precedenti edizioni della manifestazione, in considerazione del fatto che vari studi scientifici hanno evidenziato l’importanza della pratica sportiva come strumento di prevenzione. Nessun altro sport, infatti, potrà avere la stessa azione rilassante dello yoga, perché corpo e mente lavorano assieme, l’uno non può e non deve escludere l’altra. Lo yoga ha una azione tonificante per il corpo, lo rende più elastico e forte. Lo yoga inoltre migliora la respirazione e proprio con la respirazione profonda e diaframmatica possono arrivare serenità e calma, è il modo migliore per purificarsi e far convergere tutte le proprie energie. Lo yoga inoltre migliora le capacità di concentrazione, aiutando a rilassarsi ed eliminando le energie negative”

Le lezioni, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, si sono svolte dal 13 giugno al 31 agosto presso il Parco Wojtyla il lunedì dalle 19 alle 20 ed il mercoledì dalle 7,30 alle 8,30.