Venerdì 9 settembre la fotografa Francesca Tilio presenta il progetto “Un paese, Montalto” Appuntamento alle 18.00 presso il Teatro Comunale

UN PAESE, MONTALTO. Questo è il nome del progetto che Francesca Tilio, artista e fotografa marchigiana di fama internazionale, racconterà venerdì 9 settembre a Montalto delle Marche, presso il Teatro Comunale.

La Tilio presenterà il lavoro fotografico che ha in mente per Montalto: un vero e proprio progetto di comunità. Francesca Tilio farà infatti di Montalto la sua residenza artistica dal 4 al 10 ottobre per raccontare, attraverso la fotografia, il presente di Montalto e dei suoi abitanti, in vista del percorso verso il “Metroborgo” che verrà.

“E’ solo la prima di una serie di iniziative per documentare, con diversi linguaggi, il nostro percorso di trasformazione in Metroborgo, per consegnare alle future generazioni anche testimonianze delle loro radici.”, sottolinea il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, che aggiunge: “La forza dell’immagine rende immediata la percezione della trasformazione. Anche per questo abbiamo deciso di narrare la nostra evoluzione verso il Metroborgo con gli occhi di una fotografa così affermata, insieme alla quale sapremo di posare lo sguardo sugli elementi giusti da ricordare. Ringrazio per questo anche lo studio di progettazione Marchingegno che continua a seguire il nostro percorso e ci accompagna nell’evoluzione”.

I progetti che Francesca Tilio porterà a Montalto dal 4 al 10 ottobre saranno “MY Song”, un laboratorio di narrazione fotografica dedicato ai più giovani, e “Atlante umano”, un censimento fotografico di volti montaltesi da consegnare alle generazioni future.

Per saperne di più, la cittadinanza montaltese è calorosamente invitata all’appuntamento con l’artista venerdì 9 settembre, ore 18 al Teatro comunale. Sarà un momento utile per conoscere la fotografa, per sapere i dettagli del progetto, e per lasciarsi incuriosire da come ogni montaltese potrà essere protagonista dell’iniziativa.