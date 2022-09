L’iniziativa “Movimento & Salute” prosegue a Palmiano e a Venarotta Doppio appuntamento nella giornata di martedì 13 settembre

Proseguiranno fino al 27 settembre le attività del “Movimento & Salute” realizzato dall’U.S. Acli provinciale col patrocinio delle amministrazioni comunali di Venarotta e Palmiano.

Martedì 13 settembre dalle 19 alle 20, nel piazzale antistante la chiesa di Castel San Pietro di Palmiano, si terrà la lezione di attività motoria e di ginnastica dolce tenuta dal professor Alessandro Esposto.

Alle 21, dal bivio sopra Cepparano (venendo da Venarotta), prenderà invece il via “Salute in cammino”, camminata serale della durata di circa un’ora, guidata sempre dal professor Alessandro Esposto, che arriverà a Vallorano, per poi tornare sul luogo di partenza.

La partecipazione alle attività del progetto “Movimento & Salute” è gratuita e per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 3442229927.