Trovato dopo due giorni di ricerche il 37enne scomparso ad Acquaviva Picena Dopo le prime cure, Alessio Palanca è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona

Si sono concluse positivamente nel pomeriggio di domenica 18 settembre le ricerche di Alessio Palanca, sparito nel nulla due giorni prima ad Acquaviva Picena.

Il 37enne, cercato dai soccorritori per oltre trenta ore a partire dal pomeriggio di venerdì 16, è stato ritrovato in una zona ricca di vegetazione situata a poche centinaia di metri da casa sua, non distante dal centro abitato. Sulle sue tracce c’erano Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e personale del Soccorso Alpino.

In quanto in stato di semi-incoscienza, Palanca è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, i quali hanno poi disposto il suo trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.