Domenica 9 ottobre la “Camminata dei Musei” fa tappa a Venarotta Appuntamento a partire dalle ore 10.00

Non poteva mancare, nell’ambito del progetto “Camminata dei musei”, un percorso culturale dedicato alle ricchezze culturali, storiche e naturalistiche di Venarotta.

Domenica 9 ottobre, infatti, alle 10, con partenza davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Giorgi, si svolgerà infatti tour culturale gratuito organizzato da Comune di Venarotta, U.S. Acli provinciale APS col sostegno di Bim Tronto.

Nel corso della manifestazione sarà possibile conoscere il Museo del ricamo e dell’artigianato, la cosiddetta Chiesa del cardinale, il Museo del vino cotto ed il convento di San Francesco.

Quest’ultima struttura inizialmente era un eremo benedettino anteriore al 1200, divenne francescano nel 1215 circa, quando San Francesco attraversò Venarotta nel suo viaggio verso Ascoli.

Si tratta di una struttura ricca di storia che nel 1603 fu completata con il campanile, il portico e il chiostro.

Il gruppo dei partecipanti, dunque, dopo aver visitato il Museo del ricamo e dell’artigianato, la cosiddetta Chiesa del cardinale ed il Museo del vino cotto farà una camminata fino al convento di San Francesco.

Il progetto “Camminata dei musei”, che abbina la conoscenza e valorizzazione di strutture museali, specie quelli fuori da grandi circuiti culturali, alla promozione dell’attività fisica, è giunto all’ottava edizione.

Finora sono stati realizzati 56 appuntamenti e registrate più di duemilacento presenze di persone di ogni età che hanno visitato strutture museali di due regioni (Marche ed Abruzzo) e quattro province (Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Teramo).

Le iniziative sono state già realizzate ad Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Castorano, Colli, Cossignano, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Offida, Pioraco, San Benedetto del Tronto e Venarotta.

Per partecipare alla manifestazione occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando la data della camminata e nome e cognome di chi partecipa.

Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

Ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Camminata dei musei” possono essere acquisite sul sito www.cooperativemarche.it.