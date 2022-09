Castignano, interessante convegno organizzato dalla Banca del Piceno Si svolgerà sabato 1 ottobre sul tema: "Il Consiglio di Amministrazione fra vecchie e nuove regole"

Sabato 1 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:o0, presso la sala riunioni “San Venanzo” della Banca del Piceno di Castignano, si terrà il convegno “Il Consiglio di Amministrazione fra vecchie e nuove regole” per analizzare il ruolo, le competenze, le funzioni e le responsabilità di amministratori di SpA.

La partecipazione in presenza, per ragioni di sicurezza, sarà consentita a coloro che si saranno preventivamente registrati sul sito della banca, www.bancadelpiceno.bcc.it, dove si può visionare il programma dettagliato e avere la possibilità di seguire i lavori in streaming.

“I nostri convegni – commenta il Presidente della Banca del Piceno, Mariano Cesari – si concentrano su tematiche importanti per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Avere un’idea chiara di quali siano le regole, peraltro in evoluzione, all’interno dei consigli di amministrazione è di fondamentale importanza. Per questo motivo, non affronteremo la questione solo in ottica giuridica, ma soprattutto operativa con esemplificazioni pratiche e indicazione di profili comportamentali a cui gli amministratori sono tenuti a conformarsi per esimersi da specifiche responsabilità in ottica patrimoniale”.

Il convegno, coordinato dal giornalista economico del “QN Quotidiano Nazionale”, Vittorio Bellagamba, sarà aperto dal Presidente Mariano Cesari, che lascerà la parola a Simone Ferraioli, Presidente di Confindustria Ascoli Piceno, Daniele Gibellieri Presidente Odc di Ascoli Piceno, Liliana Quintili, Consigliere nazionale dottori commercialisti, Tommaso Pietropaolo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e Carla Capriotti, Presidente del Consiglio Provinciale Consulenti del Lavoro e vice presidente ANCL Marche.

Il dottor Luciano De Angelis, Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Banca del Piceno, direttore della sezione societaria della rivista Eutekne “Società e contratti bilancio e revisione”, collaboratore Italia Oggi, Dottore Commercialista e Revisore legale, aprirà la fase del convegno dedicata ai relatori, seguito dagli interventi da Ermando Bozza, professore di “Audit e revisione legale” all’università di Salerno, direttore della sezione Area Bilancio e revisione societaria della rivista “Società e contratti bilancio e revisione”, Dottore commercialista e Revisore legale e Giovanni Barbara, Professore Straordinario di Diritto Commerciale all’Università Lum Jan Monnet, Avvocato, Presidente del Cda di Aedes SpA, Partner di Lexacta Milano.

“Questo convegno ha una base di tipo economico aziendale – ricorda il dottor Luciano De Angelis – perché la gestione corretta delle società è fondamentale per l’economia del Paese, delle famiglie e per l’occupazione. Abbiamo organizzato con la Banca del Piceno questo evento che analizzerà il consiglio di amministrazione alla luce delle importanti riforme del codice civile e della legge sulla crisi d’impresa, nella sua fisiologia, quindi nella sua corretta gestione, ma anche nella patologia, nei conflitti d’interesse e nelle responsabilità che si addensano sui membri del consiglio. Ci sono relatori di grande profilo, che siedono nei più grandi consigli di amministrazione delle società italiane, anche quotate, e di conseguenza approfitteremo della loro esperienza per poter analizzare come correttamente va gestito il consiglio di amministrazione di una società”.

Le considerazioni conclusive saranno a cura di Franco Leone Salicona, Direttore Generale della Banca del Piceno Credito Cooperativo.

da: Banca del Piceno