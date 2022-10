Convegno ad Ascoli sul tema “Orientati alla vita. Giovani, nichilismo, futuro” Si svolgerà martedì 15 novembre a Palazzo dell'Arengo

52 Letture Cronaca

Si svolgerà in data 15 novembre il convegno formativo intitolato “Orientati alla vita. Giovani, nichilismo, futuro”. I giovani sono stati e sono particolarmente colpiti dalla crisi mondiale in atto: si tratti della crisi pandemica, della crisi politico-economica, della crisi sociale, del lavoro, della crisi della famiglia e delle principali istituzioni educative, è un fatto che i ragazzi di oggi si ritrovino spaesati, disorientati ed alle prese con transizioni difficili che creano tristezza, paura, perdita della speranza, perdita del futuro e dilagare di atteggiamenti nichilistici.

Questa la domanda che ci siamo posti: “come è possibile formare conoscenze e competenze realmente abilitanti per i lavori e per l’esistenza del futuro? Come possiamo aiutare i giovani a ritrovare il senso dell’impegno, la motivazione scolastica ed extra-scolastica e la gioia di vivere?

E questa è anche la sfida che abbiamo raccolto proponendo una metodologia che si basa sulla forza del talento come principio formativo unitario di questo secolo: in una parola “Orien.Ta.Re”. È fondamentale che la comunità si educhi al valore dell’orientamento formativo e che questo diventi essenza per una visione strategia di crescita e sviluppo sostenibile, di benessere delle persone e della comunità. L’orientamento formativo è la possibilità di dare visione del futuro realizzabile, l’opportunità di costruire legami, di disegnare uno scopo comune, di prendersi cura della salute delle persone, un agire di senso e di insieme, su misura per la persona nella comunità.

Nel corso del convegno saranno presentati i principali risultati di un importante progetto svolto nel nostro territorio che ha coinvolto le istituzioni scolastiche, gli studenti, i genitori, i professionisti e la comunità in genere (il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno).

Il convegno sarà anche occasione per presentare ufficialmente una innovativa pubblicazione, edita da Capponi Editore, che rappresenta un vero e proprio Manuale con cui ognuno di noi potrà acquisire conoscenze e competenze utili per formare una “comunità orientante” ed aiutare davvero i giovani nel loro difficile percorso di crescita e di auto-realizzazione.

INTERVERRANNO:

 Marco Fioravanti, Sindaco

 Donatella Ferretti, Assessore all’Istruzione

 Arturo Verna, DS del Liceo Classico

 Staff di Progetto: Cristian Flaiani, Gina di Pietro, Emanuela Tranquilli

 Andrea Iacoponi, psicoterapeuta

 Domenico Capponi, editore

In via del tutto straordinaria ed in edizione limitata saranno distribuite copie omaggio della pubblicazione “Orientati alla vita. Esercizi di orientamento formativo per lo sviluppo del talento”.

L’evento si terrò presso La Sala de Carolis e Ferri, Palazzo dell’Arengo, a partire dalle ore 17.00.

Ingresso libero

REGISTRAZIONI APERTE AL LINK

https://forms.gle/gTJxGbB4FQ9wVrmm7