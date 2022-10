Grande partecipazione alla “Castagnata in Piazza” a Montefiore dell’Aso L'evento si è svolto sabato 22 e domenica 23 ottobre

68 Letture Associazioni

Inaspettato? Non proprio. Gradito? Tantissimo! Al termine della manifestazione Castagnata In Piazza di Montefiore dell’Aso, tenutasi nei giorni 22 e 23 Ottobre, la Pro Loco di Montefiore dell’Aso tira le somme!

Due giorni intensi – accompagnati da un sole caldissimo – e ricchi di eventi quelli appena trascorsi e che ha visto i ragazzi della locale Pro Loco impegnati nell’accogliere un numero considerevole di persone nel piccolo borgo medievale.

Tra castagne, vin brulè e la deliziosa cucina delle Vergare montefiorane, i volti soddisfatti e sorridenti di tutti quelli che hanno raggiunto il centro storico per vivere momenti di allegria, gusto, artigianato e spettacoli!

“Ci aspettavamo tutte queste presenze? Forse si, visto il gran lavoro fatto e la dedizione di tutti verso la manifestazione che, quest’anno più che mai, ha portato ottimi risultati, grande partecipazione e maggior cura per ogni dettaglio. Tutto è andato per il meglio e l’impegno è stato premiato” così racconta il Presidente Mignucci.

“Grazie alla preziosa collaborazione e sinergia tra le associazioni locali e il supporto immancabile del Comune di Montefiore dell’Aso e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, possiamo ritenerci soddisfatti di quanto abbiamo vissuto in queste due giornate! Circa 240 bambini presenti ai laboratori, massiccia partecipazione ai vari spettacoli presentati e presenze sopra ogni aspettativa sia nella serata di Sabato che nella giornata di Domenica.

Un grazie di cuore va alle attività con le quali abbiamo concretizzato un percorso ad hoc – La Bottega del Buongustaio – all’interno del quale scoprire nuovi sapori e piatti unici dell’Autunno montefiorano; alle associazioni Maialata In Piazza, Infiorata di Montefiore e Collettivo Ventisette per la preziosa collaborazione; a tutti i collaboratori interni ed esterni della Pro Loco e all’amministrazione comunale per il sostegno impagabile”.

L’appuntamento è all’edizione 2023, già in corso di preparazione, e ai due prossimi appuntamenti: Natale 2022 e la quarantesima edizione del Carnevale di Montefiore!

Per informazioni

Facebook: Pro Loco Montefiore dell’Aso

Instagram: prolocomontefioredellaso