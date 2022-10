Al teatro delle Energie di Grottammare va in scena “Teoria della classe disagiata” Sabato 29 ottobre alle ore 21.00

Energie Vive 2022 #2, cartellone del Teatro delle Energie di Grottammare proposto da Comune, Associazione Profili Artistici e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, prende il via sabato 29 ottobre con “Teoria della classe disagiata” di Sonia Antinori, dal saggio di Raffaele Alberto Ventura, interpretato da Giacomo Liliù e Matteo Principi.

Scorgere in un saggio di sociologia contemporanea le potenzialità di un dramma borghese e quindi adattarlo per il teatro, è quanto la Antinori ha pregevolmente fatto qui.

Una generazione cresciuta con il dovere morale di inseguire passioni, prosciugare patrimoni familiari e primeggiare nella scalata sociale, si ritrova delusa, troppo acculturata e di certo non più agiata, «troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle».

In scena due stand-up tragedians incarnano cinque scenari di piccolo capitalismo quotidiano, di inesorabile consumismo dei corpi, intrecciandosi in un rituale grottesco.

«Due ‘rappresentanti di classe’ – scrive l’autrice nella presentazione – conducono questo varietà tragico in cui si fanno portavoce delle mistificazioni, delle fragilità, delle meschinità di se stessi e dei loro simili, barcamenandosi fra il ridicolo e il macabro, squadernando un album di parabole letterarie e filosofiche, scambiandosi il ruolo di ragione e sentimento, vittima e carnefice, sacerdote e sacrificato; sono l’economista e il bovarista, il Todestrieb e il Lebenstrieb [nelle teorie della psicanalisi, rispettivamente, chi è guidato da pulsioni di morte e chi lo è da pulsioni di vita e di amore, ndr] della classe disagiata, gli officianti del funerale di un’illusione collettiva».

Primo dei quattro appuntamenti in programma quest’anno, lo spettacolo è prodotto da Malte, Collettivo ØNAR e Marche Teatro, in collaborazione con AMAT, Comune di Pesaro e con il supporto di Loop Live Club selezione Festival CrashTest 2020.

La rassegna proseguirà, il 22 novembre, con Federica Bognetti e Silvia Giulia Mendola in “Sybil” di Livia Castiglioni; sabato 3 dicembre con Filippo Paolasini nel suo “Ciao amore ciao. Un’inchiesta su Luigi Tenco” e sabato 10 dicembre con “Lettere d’amore” dell’americano Gurney, messo in scena da Michele Pirani e Alessandra Fattorini di APS Astrifiammante.

Informazioni e biglietti: posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.