Si avvicina a Monsampolo del Tronto l’appuntamento con “Aspettando il Natale” L'evento si svolgerà domenica 18 dicembre dalle ore 15.00

66 Letture Cronaca

Domenica 18 dicembre dalle ore 15:00 in Piazza Falcone e Borsellino a Stella di Monsampolo si terrà “Aspettando il Natale” l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Monsampolo in collaborazione con l’ACAMS (Associazione commercianti e artigiani di Monsampolo e Stella). Per l’occasione nella piazza sarà allestito il Villaggio di Natale dove bambini e adulti potranno divertirsi insieme tra spettacoli di magia, letture di fiabe, giochi in legno, sfilata musicale con gli acrobati, equilibristi e giocolieri vestiti da elfi, le musiche natalizie con la Santa Claus brass band e il mercatino dei commercianti a cura dell’ACAMS.

“Natale rappresenta certamente l’occasione migliore per incontrarsi – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – e per rafforzare il senso di comunità per questo, grazie al supporto dell’ACAMS, abbiamo voluto creare un evento rivolto in primis alle famiglie e ai bambini per fargli vivere appieno l’atmosfera natalizia ma che fosse anche un’occasione per valorizzare e sostenere le attività commerciali e artigianali del nostro territorio”.

“Aspettando il Natale” è una delle maggiori occasioni in cui mostrare alla comunità – ha dichiarato Il Presidente ACAMS Luigi Sasso – che la forza di un gruppo è fatta di condivisione degli obiettivi e valori unitari. Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha creduto nel nostro progetto e tutte le associazioni del territorio con cui collaboriamo per la sua realizzazione. Inoltre ringrazio particolarmente i nostri associati ACAMS, che sono cresciuti di anno in anno, credendo e impegnandosi per un progetto vincente, consapevoli che insieme si affrontano meglio le sfide del presente e le opportunità del futuro”.

All’evento la cui direzione artistica è stata affidata ad Animazione Ciquibum, ci sarà anche uno spazio dedicato allo street food alle crêpes e allo zucchero filato per i più piccoli. Tutte le attività sono gratuite e in caso di pioggia l’evento si terrà presso il Palazzetto dello sport.

da: Comune di Monsampolo del Tronto