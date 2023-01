I volontari di Questione Natura hanno fatto nuovamente tappa a Venarotta Raccolti tre sacchi di rifiuti e dieci mascherine

Il Comune di Venarotta nasconde un’immensità di gioielli: una natura mozzafiato, un susseguirsi di piccoli borghi perfettamente in sintonia con il territorio circostante, ville e chiese splendide e tante altre testimonianze storiche e culturali che hanno un valore unico.

Durante la settima uscita nel territorio di Venarotta del 2022, dopo aver ripulito il cuore del capoluogo comunale, abbiamo continuato il nostro giro alla scoperta delle tante frazioni:

• Arola

• Capodipiano

• Spineta

• Poggio Anzù

• Gimigliano

Ancora una volta abbiamo riscoperto un territorio bellissimo e pulito, riempiendo solo 3 sacchi di rifiuti e raccogliendo 10 mascherine. La soddisfazione di questo 2022 passato insieme tra passeggiate ecologiche, raccolte rifiuti, convegni culturali e critiche letterarie è tanta e il nostro ringraziamento più sentito va al Sindaco Fabio Salvi per la sua estrema disponibilità e a tutte le persone che sono state al nostro fianco durante questo cammino, in particolare Maria Grazia e al piccolo Giovanni. Venarotta ci vediamo nel 2023 per continuare con i nostri progetti insieme e l’entusiasmante scoperta di questo splendido angolo di mondo.

Questione Natura, questione di priorità!

P.S. A fine evento tappa obbligatoria presso il “Ristorante Pizzeria Anno Mille” a Villa Curti di Venarotta dove abbiamo provato delle specialità veramente squisite.

Il Presidente

Roberto Cameli

Questione Natura APS