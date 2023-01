Monteprandone, approvato il bilancio di previsione 2023-2025 Secondo l'assessore Cossignani "è un bilancio basato su una pianificazione finanziaria sana ed equilibrata"

E’ stato approvato dal Consiglio comunale il documento di programmazione finanziaria 2023-2025. Per la prima annualità il bilancio di previsione del Comune di Monteprandone ha un valore complessivo di 36.544.000 euro. Le voci di maggior peso riguardano spese correnti per 9.908.000 euro e spese di investimento per quasi 12.916.000 euro. Relativamente alle spese correnti si rilevano 1.900.372 euro destinati a politiche sociali e politiche per la famiglia, 1.061.520 euro destinate all’istruzione, 219.720 euro per politiche giovanili, sport e tempo libero e 55.700 euro per le politiche culturali e turistiche.

“Nonostante il contesto di grandi incertezze globali e le problematiche legate alla crisi energetica e pandemica, è un bilancio basato su una pianificazione finanziaria sana ed equilibrata – spiega l’assessore al bilancio Meri Cossignani – una pianificazione con alla base tre obiettivi: mantenere la qualità dei servizi al cittadino, mantenere le tariffe dei servizi invariate e aumentare la capacità di spesa negli investimenti, in quanto molti interventi si attiveranno attraverso finanziamenti previsti dalla programmazione PNRR. Da sottolineare che anche quest’anno abbiamo approvato il bilancio di previsione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Questo ci permetterà di partire subito con gli investimenti. Per questo obiettivo – conclude Cossignani – intendo rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali: sono una risorsa insostituibile per la nostra Amministrazione comunale in termini di professionalità e competenza”.

“Nello stilare il documento finanziario 2023/2025 ci siamo trovati di fronte ai rischi legati alla crisi energetica, all’aumento dei costi dell’energia, al problema dell’inflazione, alla scarsezza delle materie prime, ai colpi di coda della crisi pandemica – spiega il sindaco Sergio Loggi – problematiche comuni a tutti, a livello nazionale e internazionale da fronteggiare anche nella gestione dei servizi e nella volontà di attuare nuovi investimenti. Solo per fare un esempio sulla questione del caro energia, se nel 2022, fatti salvi i conguagli, abbiamo speso 628.000 euro nel 2023 abbiamo dovuto prevedere 864.000 euro ovvero 236.000 euro in più rispetto all’anno precedente. Questo ci ha costretti a fare delle scelte di razionalizzazione delle spese discrezionali per non gravare sui cittadini. Al tempo stesso però – prosegue il Sindaco – forti del fatto che nel 2022 abbiamo ottenuto finanziamenti dal PNRR per una nuova mensa scolastica per la scuola primaria di via Benedetto Croce e per l’ampliamento della mensa e della cucina della scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso per 2.075.000 euro e per progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che ci permetteranno di integrare i servizi già esistenti come PagoPA, AppIO, Identità digitale e migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici per 173.691 euro, abbiamo inserito nel piano opere pubbliche investimenti, nei settori della scuola e del sociale, che sono gli assi portanti della programmazione PNRR”.

In relazione agli investimenti per l’annualità in corso nel programma delle opere pubbliche sono inseriti i seguenti interventi: sistemazione straordinaria del Civico Cimitero Monteprandone pari a 276.000 euro; interventi di riqualificazione della viabilità comunale per asfalti e marciapiedi pari a 200.000 euro; interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria “Carlo Allegretti” per un importo pari a 2.482.000 euro; restauro, consolidamento statico, miglioramento funzionale Palazzo Montani edificio che ospita gli uffici comunali nel Centro storico pari a 1.800.000 euro e quattro progetti di rigenerazione urbana di cui il Comune di Monteprandone è capofila in un bando di potenziamento delle infrastrutture sociali per la comunità: due da realizzarsi a Monteprandone e due a Monsampolo del Tronto per un valore di 5.000.000 di euro.

Per Monteprandone si tratta di un intervento di miglioramento sismico, riqualificazione e efficientamento energetico, rifunzionalizzazione interna, abbattimento barriere architettoniche per la creazione di un Centro Socio Educativo Riabilitativo per disabili in età adulta (1.850.000 euro) e di un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche per l’attivazione di un servizio di Housing Sociale (1.180.000 euro).

“Oltre ai grandi interventi in parte finanziati, in parte in attesa di finanziamento presenti nel programma opere pubbliche per l’annualità 2023 – dichiarano gli assessori al patrimonio Christian Ficcadenti e alla viabilità Fernando Gabrielli – stiamo lavorando su una serie di interventi necessari che non rientrano nel piano in quanto inferiori a 100.000 euro che riguardano la sistemazione straordinaria spazi ed aree verdi (50.000 euro), realizzazione del marciapiede su via Salaria nei pressi dell’incrocio tra via Saba e Contrada San Donato (60.000 euro), sistemazione straordinaria delle viabilità (80.000 euro) e realizzazione di un campo da basket (90.000 euro). Il 2023 sarà anche l’anno in cui restituiremo alla cittadinanza il Palazzo Comunale 1.700.000 euro a cui vanno aggiunti 80.000 euro per spese di arredi – proseguono Ficcadenti e Gabrielli – apriremo in contrada San Donato il nuovo asilo nido comunale (3.200.000 euro) con arredi all’avanguardia (100.000 euro) e adatti ad ospitare oltre 120 bambini.

In merito alla viabilità e alla sicurezza urbana sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione di marciapiedi in via Circonvallazione Sud per 190.000 euro, partiranno a breve i lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sull’illuminazione in via Monterone pari a 65.000 euro, è in corso la procedura per il primo stralcio del completamento del parcheggio nel Capoluogo per 380.000 euro e nei prossimi mesi partiranno i lavori di completamento del sistema integrato di videosorveglianza comunale che garantiranno ben 69 telecamere di cui 20 OCR (Optical Character Recognition) con lettore ottico per la lettura delle targhe dei veicoli in entrata e in uscita di varchi cittadini, a cui vanno aggiunte quelle presenti in tutti i parchi pubblici comunali per 53.000 euro. Non da ultimo ricordiamo che Monteprandone è rientrato tra i Comuni ammessi a finanziamento nella graduatoria regionale relativa a progetti di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, inseriti nell’ambito del programma denominato “Sicuro verde e sociale”, finanziato grazie al fondo complementare del PNRR per un importo di 1.040.000 euro che ci permetterà di ristrutturare Palazzo Ceroni, immobile situato in via Corso, nel borgo storico dove verranno realizzati alloggi di edilizia pubblica”.