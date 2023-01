Sabato 21 gennaio importante convegno su Sisto V a Montalto delle Marche Presente per l'occasione anche Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani

Sisto V, il papa “illuminato”, rinnova la sua spinta a dare lustro al Piceno, sua terra natale. Tra i numerosi eventi legati al Cinquecentenario della nascita del Pontefice, il prossimo sarà «eccezionale e da non perdere», per dirlo con le parole del vescovo di San Benedetto, Ripatransone e Montalto, monsignor Carlo Bresciani.

A parlare di Papa Sisto V arriverà Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani: «Chi più di lei – commenta il vescovo senza celare l’entusiasmo per l’appuntamento – può rendere appieno l’idea della grandezza della figura del Papa, figlio della nostra terra?»

Organizzato dai Musei Sistini del Piceno che inizia alla grande il 2023, sabato 21 gennaio alle ore 16,30 presso il Teatro Comunale di Montalto delle Marche, si terrà il convegno, con al centro il Papa, per far emergere cosa ha rappresentato per il suo tempo e l’influenza che ha riverberato fino al nostro.

Sarà una giornata di studio, realizzata in collaborazione con la Regione Marche, e che vedrà alternarsi ospiti illustri accanto alla dottoressa Jatta, che esporrà la relazione intitolata “Papa Sisto V nei Palazzi Vaticani”.

Quest’incontro, già concordato dalla primavera e che va ad inserirsi all’interno dei festeggiamenti per il quinto centenario della nascita del Papa piceno, è stato curato nei vari dettagli da Paola Di Girolami, direttrice dei Musei Sistini, che afferma: «I contatti intercorsi con la segreteria, e la direttrice stessa, preannunciano l’inizio di un rapporto proficuo e positivo per la nostra rete museale».

E’ previsto anche l’intervento della professoressa Anna Rosa Calderoni Masetti, esperta a livello europeo dello “smalto en ronde-bosse”, tecnica con cui è stato realizzato il reliquiario donato “alla patria carissima di Montalto” da Papa Sisto V e che consiste nel ricoprire di smalti preziosi figure a tutto tondo realizzate in oro massiccio. “Un capolavoro parigino del Trecento a Montalto: un dono prezioso di Sisto V”, il titolo della sua relazione.

Don Vincenzo Catani, che da sempre, come archivista della Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto, si è dedicato anima e corpo allo studio delle fonti d’archivio, presenterà il lavoro che lo ha portato alla produzione di tre importati ed imponenti volumi intitolati “Roma, l’Italia, l’Europa durante il Pontificato di Sisto V: gli Avvisi dal 1585 al 1590”.

Le conclusioni saranno affidate a Daniela Tisi, dirigenti Beni e Attività culturali della Regione Marche.

«È per noi un vero piacere – sono le parole del sindaco di Montalto, Daniel Matricardi – ospitare un evento tanto importante dedicato a Sisto V e impreziosito dagli interventi di relatori d’eccezione, come la direttrice dei Musei Vaticani Jatta e la storica dell’arte Masetti. Ringrazio i Musei Sistini, ed in particolare la direttrice Paola Di Girolami, per aver promosso e organizzato questo pomeriggio nel nostro borgo che tanto è legato a Papa Sisto V e che non perde mai occasione per celebrarlo e onorarlo nei modi più disparati».