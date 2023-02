Automobile in fiamme sul raccordo autostradale Ascoli-Mare Illese le tre persone a bordo della vettura

Momenti di apprensione nella mattinata di mercoledì 1° febbraio lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare per via dell’incendio che ha interessato un’automobile.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 10.00 a pochi metri dallo svincolo di Spinetoli. Una Citroen Xsara Picasso, già ferma in precedenza in una piazzola a causa di un guasto, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause ancora da chiarire.

Le tre persone a bordo della vettura – due donne e un bambino – sono riuscite a scendere dal mezzo senza riportare alcuna conseguenza, se non un grande spavento. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno, che hanno spento il rogo per poi mettere in sicurezza l’area circostanze: l’automobile è andata pressoché distrutta.