Entrato in funzione il nuovo sito istituzionale del Comune di Monsampolo del Tronto Attivata anche la nuova app "Municipium"

88 Letture Cronaca

È da oggi online il nuovo sito web del Comune di Monsampolo del Tronto. Il sito istituzionale completamente rinnovato sia nella parte grafica che nella parte contenutistica offre una organizzazione dei contenuti pensata appositamente per agevolare la navigazione e la ricerca da parte degli utenti.

Con questo importante investimento il Comune di Monsampolo vuole semplificare e migliorare l’accesso ai servizi e alle informazioni dei propri cittadini, con un nuovo sito, moderno e funzionale, e soprattutto con l’attivazione della App Municipium, realizzata dal Gruppo Maggioli e utilizzata già in molti Comuni italiani.

Il sito prevede nella homepage un menù di navigazione diviso in differenti sezioni attraverso le quali i cittadini possono conoscere e accedere ai servizi del Comune divisi per argomento: Amministrazione dove sono inserite le informazioni relative all’amministrazione comunale, i regolamenti e la modulistica; Uffici dove sono contenuti i nominativi e i contatti di tutti i dipendenti comunali e le relative funzioni; Siti Tematici attraverso cui si può accedere a siti esterni necessari per effettuare pagamenti o per inviare pratiche; Notizie dove è possibile rimanere aggiornati sulle ultime notizie e gli eventi; PNNR con le informazioni sui progetti e gli interventi finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, infine, la pagina Vivere Monsampolo dedicata alla promozione del territorio con le principali informazioni sull’offerta turistica e museale, sulle strutture ricettive, le associazioni e gli eventi. Inoltre sempre nella home page scorrendo in basso ci sono dei box di collegamento diretto ai principali servizi come: l’Amministrazione Trasparente, l’Albo Pretorio, le Delibere e le Determine.

Al nuovo sito è collegata l’App Municipium, scaricabile gratuitamente dagli store IOS e Android, che permetterà ai cittadini un facile accesso a tutte le informazioni sui servizi, il territorio, le notizie e gli eventi, tramite il proprio smartphone. Una volta installata, basta digitare “Monsampolo del Tronto” nella barra di ricerca per entrare nel profilo del Comune con le informazioni sulla raccolta differenziata, le mappe che individuano i punti di interesse del territorio, la possibilità di partecipare a sondaggi ed effettuare segnalazioni in tempo reale che saranno direttamente notificate agli uffici comunali competenti.

“Il nuovo sito istituzionale è stato pensato per facilitare la navigazione e comprensione dei contenuti da parte dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – con informazioni chiare sugli organi istituzionali, i servizi e gli uffici comunali. Inoltre l’attivazione dell’App Municipium ci permette di avvicinare sempre di più l’amministrazione comunale ai cittadini e di comunicare in maniera diretta e in tempo reale con loro. Infatti, le notizie e gli eventi che andremo a pubblicare sul sito saranno riportati nell’App, con la possibilità di attivare specifiche notifiche sul proprio smartphone e condividere le informazioni attraverso i profili social, via sms e WhatsApp”.

“Il nuovo sito è l’App sono stati stato progettati seguendo le linee guida del design per la Pubblica Amministrazione, forniti da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale – hanno dichiarato l’Assessore Marco Teodori e il Presidente del Consiglio Comunale Riccardo Gagliardi che hanno seguito direttamente il progetto – e rappresentano strumenti innovativi di fondamentale importanza per comunicare in maniera efficace e diretta con i cittadini”.

da: Comune di Monsampolo del Tronto