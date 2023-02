Monteprandone, nuova illuminazione pubblica lungo via Montenerone I lavori sono scattati lunedì 6 febbraio

89 Letture Cronaca

Nuova luce in via Monterone dove sono partiti questa mattina, lunedì 6 febbraio, i lavori di messa in sicurezza e miglioramento energetico dell’illuminazione pubblica a servizio di una delle principali arterie che collega Monteprandone a Centobuchi.

Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione composto da nuovi punti luce con lampade a led, da pali rastremati e da un nuovo quadro dotato di vari dispositivi di comando e protezione, nonché di automazioni.

L’investimento è di 90.000 euro, fondi che il Ministero dell’Interno mette a disposizione dei Comuni e destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

“Prosegue il progetto di messa a norma ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione a Monteprandone e Centobuchi – dichiarano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore alla pubblica illuminazione Fernando Gabrielli – dopo essere intervenuti su via 24 maggio, via Fosso Nuovo, nell’area parcheggio di via 24 maggio, in via 86° strada e lungo la via Salaria (SS n.4), oggi sono partiti i lavori in via Monterone. Da tempo i cittadini ci chiedevano un servizio migliore che i pali fotovoltaici esistenti non garantivano. Oggi diamo una risposta concreta agli abitanti della zona, ma il progetto sulla pubblica illuminazione non si ferma qui – concludono gli Amministratori – proseguiremo man mano nelle varie zone del territorio comunale non ancora coperte da una adeguata illuminazione pubblica con diversi obiettivi: migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, produrre un notevole risparmio energetico e, di conseguenza, anche economico, garantire la sostenibilità ambientale”.