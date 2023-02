Arredi smart per il nuovo Lungomare della Repubblica a Grottammare Cantieri a ritmo serrato, in partenza anche la riqualificazione di via Matteotti

Panchine smart e sedute letterarie per il nuovo Lungomare della Repubblica: il cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione procede secondo le previsioni e così, ieri, gli uffici comunali hanno avviato le procedure per la fornitura degli arredi urbani che andranno a completare e caratterizzare l’opera. L’investimento previsto è di 100.000 €.

Il primo blocco di ordinativi riguarda i seguenti articoli per un valore di circa 64 mila €:

– 6 panchine monolitiche “letterarie” realizzate con cemento ed inerti di marmo delle cave di Apricena; i manufatti raccoglieranno citazioni dal patrimonio culturale locale, con incisioni ad hoc sulle sedute;

– 6 panchine ornamentali da distribuire nelle pinete e negli slarghi del lungomare;

– 2 panchine smart, che permetteranno la ricarica di dispositivi elettronici;

– 31 stalli per le biciclette.

La scelta dei fornitori è avvenuta sulla base di operatori economici di comprovata esperienza nel settore dell’arredo urbano. In tutti i casi è stabilito che le forniture dovranno essere ultimate entro il 30 marzo.

Soddisfatto sull’andamento dei cantieri, l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri, dichiara: “Le ditte stanno lavorando a ritmo serrato, siamo molto fiduciosi sul fatto che manterranno i tempi di consegna previsti. Procedono di buona lena anche i lavori di riqualificazione di piazza Stazione e del centro sportivo Tesino nord. Posso inoltre annunciare che a breve partiranno anche quelli in via Matteotti, dove è previsto l’intervento di ammodernamento degli spazi di attesa degli autobus e più in generale la revisione estetica di tutta l’area fino a piazza San Pio V”.