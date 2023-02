Dal 12 febbraio mostra di arte contemporanea al centro GiovArti di Centobuchi Si tratta della prima iniziativa della kermesse culturale ARTESUPERATUTTI

Domenica 12 febbraio 2023, alle ore 18, torna l’arte contemporanea al GiovArti, centro culturale giovanile in via Alcide de Gasperi n. 235 a Centobuchi di Monteprandone, con una collettiva in cui sono stati invitati e scelti otto artisti, con opere inedite che danno ricchezza culturale al territorio.

E’ il primo appuntamento della kermesse culturale ARTESUPERATUTTI, che prevede durante il corso dell’anno altre tre mostre di artisti esordienti. La curatrice Alessandra Morelli dona a questi giovani artisti l’immediata uscita dai loro studi delle opere che possono essere contemplate da un pubblico desideroso di arte e manifestazioni in un collettivo che si racconta.

Ecco i loro nomi. Andrè Benedetto crea effetti sorprendenti in una figurazione di efficacia visione. Alessandro Capriotti dona al visitatore una sovversione estetica con un linguaggio utopistico sociale. Alessia Cors con i suoi giganteschi ritratti di persone incontrate nei suoi viaggi dona misteriosi sguardi ricchi di dettagli. Sara Giannini artista che con i suoi prototipi di auto e moto, lega la sua passione visionaria della velocità.

Elena Moriconi nasconde la sua autenticità con una pittura semplice, ma riflessiva e interiormente forte. Ilaria Schinosi pittrice sempre attenta alle tecniche velate e svelate nei suoi sogni. Red Solaire con il suo corpo nelle sue foto incanta e racchiude il disvelare, pronta a mostrare il sentimento intenso e cosciente. Stefano Ventilii immagina sempre un costruzione poetica che narra nei suoi viaggi mentali.

La mostra voluta fortemente e patrocinata dall’Amministrazione comunale porta un nuovo percorso emotivo al nostro territorio. Il testo di Alessandra Morelli e il coordinamento dell’Associazione Officina San Giacomo con la partecipazione dello SpaziomOHOc di Nazareno Luciani danno ancora una spinta e un doveroso contributo all’Arte Contemporanea.

La mostra rimarrà aperta nelle giornata di giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 19, fino al 9 aprile. Per informazioni 328 7180203