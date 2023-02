Pagliare del Tronto, donna investita da un’automobile lungo la Salaria Scattato per lei il trasporto in ospedale in eliambulanza

40 Letture Cronaca

Grande apprensione a Spinetoli per le condizioni di salute di una donna di 45 anni, travolta da un’automobile nella serata di mercoledì 8 febbraio.

La vittima dell’investimento stava percorrendo a piedi la via Salaria presso la frazione di Pagliare del Tronto quando, secondo una dinamica tutt’ora in fase di ricostruzione, è stata centrata in pieno da un’automobile condotta da un 29enne di San Benedetto del Tronto.

I sanitari del 118 accorsi sul posto, vista la gravità delle ferite riportate dalla donna, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha poi trasportato la 45enne all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. I rilievi legati all’incidente sono stati svolti dai Carabinieri, che hanno disposto gli esami del caso a carico dell’automobilista coinvolto nello scontro.