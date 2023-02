Incontro pubblico a Castel di Lama sul tema “Tecnologie, dis-abilità, inclusione” Venerdì 24 febbraio a partire dalle 9.30

80 Letture Cronaca

La sala consiliare del Comune di Castel di Lama ospiterà l’incontro pubblico “TECNOLOGIE, DIS-ABILITA’, INCLUSIONE – Le tecnologie digitali a servizio dei percorsi educativi nelle disabilità”, in programma il prossimo 24 febbraio a partire dalle 9:30.

Un evento organizzato dall’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, dall’Ambito sociale territoriale XIII, dal Comune di Castel di Lama e da COOSS Marche.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Alessandro Luciani, presidente dell’ Unione Comuni Vallata del Tronto, e Mauro Bochicchio, sindaco di Castel di Lama, spetterà poi ad Ivano Corradetti, innovation manager e moderatore dell’evento, avviare il convegno con un intervento sul tema dell’innovazione digitale per scoprirne le potenzialità.

Successivamente il presidente di Legacoop Marche Franco Alleruzzo analizzerà il rapporto tra il mondo del digitale e quello della cooperazione, soffermandosi sul progetto EDIH4MARCHE (polo europeo per la transizione digitale delle imprese marchigiane) vincitore di una gara europea per la costituzione di una rete di European Digital Innovation Hub. Nella realizzazione di questa progettualità Legacoop ha avuto un ruolo centrale.

La scaletta degli interventi procederà con la presentazione di Coossinrete.it, la piattaforma che custodisce gli esercizi di una palestra cognitiva: strumenti molto utili per migliorare la quotidianità degli utenti che beneficiano del servizio.

La piattaforma di Assistive Tech progettata per erogare servizi rieducativi in rete ha garantito risultati validi ed interessanti basti pensare ai miglioramenti nell’incremento dei tempi di attenzione, nell’ efficacia degli stimoli visivi e nell’ orientamento spaziale e temporale.

«Mostreremo ciò che la piattaforma Coossinrete è in grado di fare per aiutare i nostri cari a mantenere attive e stimolate quelle abilità cognitive che supportano ognuno di noi nella vita quotidiana – afferma Cristiano Lucini educatore COOSS ed esperto nell’utilizzo della piattaforma -. Avremo la possibilità di osservare come il lavoro cognitivo digitale permette di arrivare in maniera immediata, personalizzata ed inclusiva alla soddisfazione di bisogni, consentendoci di creare nuove relazioni e consolidarne altre. Allenare e stimolare in maniera costante le funzioni cognitive, attraverso l’uso di esercizi sempre diversi, ci permetterà di mantenere il giusto rapporto con il mondo esterno».

La stimolazione cognitiva è affiancata dalla presenza di strumenti che aiutano gli utenti a vivere il mondo esterno autonomamente, tra questi c’è il comunicatore per immagini scaricabile direttamente su device mobile che permette di comunicare in modo veloce ed immediato. C’è inoltre la possibilità di creare delle agende giornaliere che, organizzando la giornata attraverso delle immagini, aiutano ad adattarsi al contesto che viviamo.

Prima di lasciare spazio alle domande dei partecipanti, il Professor Enrico Miatto, docente di Pedagogia Speciale all’ Istituto Universitario Salesiano di Venezia, approfondirà il tema dell’utilizzo delle tecnologie digitali nell’educativa per inclusione.

Un argomento estremamente attuale ed in continua espansione. Piattaforme e tecnologie per l’inclusione sono strumenti imprescindibili nei percorsi di autonomia degli utenti in quanto facilitano l’apprendimento e monitorano le prestazioni.

da: COOSS Marche