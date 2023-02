Doppio appuntamento a San Benedetto del Tronto con “Addio fantasmi” Lo spettacolo è in programma mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio al teatro Concordia

Anna Bonaiuto e Valentina Cervi sono le protagoniste di “Addio fantasmi” tratto dal romanzo di Nadia Terranova e messo in scena da Chiara Lagani e Luigi De Angelis di Fanny & Alexander, in scena mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto (ore 20.45) per il cartellone promosso da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto.

Dopo “L’Amica geniale”, Fanny & Alexander porta ora in scena il romanzo di Nadia Terranova finalista al Premio Strega 2019, mettendo al centro il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate sul palco da due attrici d’eccezione come Anna Bonaiuto e Valentina Cervi.

“Addio fantasmi” è la storia di Ida Laquidara alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre.

Lo spettacolo (in scena nelle Marche anche martedì 21 febbraio al Teatro Pergolesi di Jesi, ndr) è ideato da Chiara Lagani e Luigi De Angelis. Drammaturgia di Chiara Lagani mentre Luigi De Angelis firma regia, scene e luci. Musiche e sound design di Emanuele Wiltsch Barberio, fonica e supervisione tecnica di Mirto Baliani, costumi di Chiara Lagani. Con le voci di Mirto Baliani, Consuelo Battiston, Silvio Lagani, Marco Molduzzi, Margherita Mordini, Rodolfo Sacchettini. Lo spettacolo è prodotto da Ravenna Festival, E Production/Fanny & Alexander, Infinito Produzioni, Progetto Goldstein, Argot Produzioni.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia San Benedetto del Tronto (tel. 0735/588246) e biglietterie del circuito AMAT/vivaticket (info su amatmarche.net, tel. 071/2072439) e on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacoli ore 20.45.