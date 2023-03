Prosegue la rassegna teatrale per famiglie a San Benedetto del Tronto Domenica 5 marzo al teatro Concordia andrà in scena "Il brutto anatroccolo" della compagnia TPO

Domenica 5 marzo il cartellone Domenica in Famiglia realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche con il sostegno di BIM Tronto propone al Teatro Concordia la compagnia TPO in “Il brutto anatroccolo” tratto dalla celebre fiaba di Andersen, interpretato da Francesco Dendi, Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci e la regia di Francesco Gandi e Davide Venturini.

Nel suo viaggio solitario il brutto anatroccolo comprende il valore delle azioni e relazioni necessarie per conquistare il proprio posto nel mondo, sviluppando la fiducia in se stesso e la consapevolezza della propria unicità. Consigliato dai 4 anni in su, lo spettacolo, co-prodotto con Teatro Metastasio di Prato, combina linguaggi classici e impianto scenografico contemporaneo.

Biglietti (posto unico numerato a 8 euro con ridotto a 4 euro fino a 14 anni) alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1) aperta le domeniche di spettacolo dalle ore 15.30.

Informazioni: Teatro Concordia tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune, tel. 0735/794438 e 0735/794587, comunesbt.it; AMAT tel. 071/2072439, amatmarche.net.

Inizio ore 16.30.