Doppio appuntamento a San Benedetto con lo spettacolo “Mettici la mano” Martedì 4 e mercoledì 5 aprile al teatro Concordia

Antonio Milo e Adriano Falivene, due tra i volti più colorati della saga TV del Commissario Ricciardi nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, sono, con Elisabetta Mirra, i protagonisti di “Mettici la mano” con la regia di Alessandro D’Alatri, in scena martedì 4 e mercoledì 5 aprile al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto (ore 20.45) per il cartellone promosso da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto.

Durante un bombardamento a Napoli, nella primavera del ’43, il femminiello Bambinella, il Brigadiere Maione, che ha appena arrestato Melina, assassina del Marchese di Roccafusca di cui era cameriera, e una statua dell’Immacolata scampata alla distruzione di una chiesa, si ritrovano in un rifugio improvvisato. In attesa del cessato allarme, il dialogo tra i tre si fa sempre più profondo e serrato e, mentre apprendiamo cosa davvero e perché è accaduto nel palazzo del marchese, Bambinella si trasforma in un avvocato difensore e Maione nell’accusa di un processo che vede nella statua di gesso un giudice silenzioso e accorato.

Lo spettacolo è prodotto da Diana Or.I.S. le scene sono di Toni Di Pace, i costumi di Alessandra Torella, le musiche di Marco Zurzolo, il disegno luci di Davide Sondelli.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia San Benedetto del Tronto (tel. 0735/588246) e biglietterie del circuito AMAT/vivaticket (info su amatmarche.net, tel. 071/2072439) e on line su www.vivaticket.com.