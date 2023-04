Passeggiata in bicicletta sul lungomare di Cupra Marittima L'iniziativa è andata in scena in occasione della Domenica delle Palme

Domenica delle Palme in bici per l’ambiente a Cupra Marittima. Cittadini, turisti, associazioni e amministratori locali, accompagnati dal sindaco Alessio Piersimoni, dal vicesindaco Lucio Spina e dal consigliere Remo Lelli, si sono incontrati domenica sul lungomare di Cupra per una passeggiata in bici in favore dell’ambiente. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di avvicinare i giovani ai temi della mobilità sostenibile e della tutela dell’ambiente. La passeggiata è stata organizzata da marche a rifiuti zero in collaborazione con la Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, di San Benedetto del Tronto e con l’associazione Fuori di Sella di Cupra.

Si è trattato di una vera e propria occasione di festa, cui hanno partecipato tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura, e desiderano vivere in un mondo sostenibile.

Abbiamo inoltre stimolato una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone. Andare a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia.

Al termine del percorso in bici, Federica, esperta di storia dell’arte del Comune di Cupra, ci ha accompagnato – con una piacevole passeggiata a piedi – nel paese alto, Marano, un borgo fortificato che rappresenta il nucleo medievale di Cupra, per raccontarci la storia e la particolarità di questo magnifico insediamento antico.

Poi una fantastica merenda da Caffè 600 in Piazza della Libertà!

L’evento fa parte di un vero e proprio progetto di comunicazione e sensibilizzazione ambientale promosso dall’Amministrazione comunale insieme all’associazione Marche a rifiuti zero. I temi scelti sono connessi all’attualità: informazioni sul nuovo Ecosportello, riduzione dell’usa e getta, uso di contenitori durevoli per fare la spesa, nuovi obblighi di raccolta differenziata, a partire dai tessuti. La campagna è apparsa sulla pagina facebook del progetto Cupra per l’ambiente, StorieDiAmoriSostenibili, da sempre utilizzata per promuovere l’ambiente e le buone pratiche.

Il sindaco Piersimoni ha ringraziato le associazioni coinvolte nell’organizzazione della manifestazione per aver creato un’importante occasione di valorizzazione dell’uso della bicicletta ma anche della bellezza del nostro territorio. In bici si nota tutto, ha aggiunto, e questa passeggiata ci ha consentito di apprezzare appieno la bellezza di Cupra, del mare e delle spiagge. Anche per questo l’Amministrazione comunale sta lavorando per il prolungamento della pista ciclabile verso nord, passando per il ponte Menocchia verso Massignano fino a Marina di Campofilone, dove la ciclabile è già presente. Il Sindaco ha poi preannunciato una nuova iniziativa il 7 maggio prossimo con il Fai giovani di San Benedetto, che partirà da Porto d’Ascoli per arrivare fino a Cupra Alta. Non mancate!

da: Marche a Rifiuti Zero